القوات المسلحة الملكية تحتل المرتبة 53 عالميا

احتلت القوات المسلحة الملكية المغربية المرتبة 53 من أصل 138 دولة شملها تصنيف القوة العسكرية الذي تعده مؤسسة “غلوبال فاير باور”، خلال السنة الماضية، وذلك خلف البرتغال وأمام الدانمارك، فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية الصف الأول، تلتها روسيا والصين.

ويأتي الجيش المصري، وفق التصنيف ذاته، في مقدمة الترسانة العربية، بحلوله في المرتبة 13. يليه جيش المملكة العربية السعودية في المركز 17، ثم الجيش الجزائري في المرتبة 27، بعده عسكر الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 36.

وجاءت العراق في المرتبة 57، وسوريا في المرتبة 65، وليبيا في المركز 70، متبوعة بالكويت في المرتبة الموالية، وعمان في المركز 72، بعدها تونس والأردن، فيما جاءت السودان في المركز 78، وبعدها اليمن.

واحتل الجيش القطري المرتبة 82، متبوعا بالجيش البحريني في الرتبة 103، بعده جيش لبنان في المركز 113، ثم القوات المسلحة الموريتانية في المركز 126، فيما حل العسكر الهندي رابعا، متبوعا بجيشي اليابان وكوريا الجنوبية، ثم القوات الفرنسية، وبعدها قوات المملكة المتحدة البريطانية.

وجاءت البرازيل في المركز التاسع، وباكستان عاشرة، وحلت تركيا بعدها، تلتها إيطاليا في المرتبة 12، وإيران في المرتبة، 14 وألمانيا في المركز 15، وإسبانيا في المركز 18، وأستراليا في الرتبة 19، فيما جاءت دولة إسرائيل في المرتبة العشرين.