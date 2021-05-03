القيمة التسويقية لنادي الوداد تفوق 13 مليون أورو

يأتي نادي الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم في المركز الرابع بين الأندية الأكثر قيمة تسويقية في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية، في الوقت الذي يتربع فيه الأهلي المصري على عرش صدارة الترتيب.

وتبلغ القيمة التسويقية لممثل الكرة الوطنية في المسابقة الأغلى في القارة السمراء على مستوى الأندية حوالي أزيد من 13 مليون أورو، في المركز الرابع؛ فيما تبلغ القيمة التسويقية للاعبي الأهلي أزيد من 25 مليون أورو.

ويحتل نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي المركز الثاني بـ18.98 مليون أورو، والترجي التونسي ثالثا بحوالي 17.90 مليون أورو، وشباب بلوزداد الجزائري في المركز الخامس بـ11.28 مليون أورو، في حين كايزر شيفز الجنوب إفريقي يحتل المركز السادس بحوالي 11.08 ملايين أورو.

يُشار إلى أن قرعة ربع نهائي دوري أبطال، التي سُحبت الجمعة الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة، قد أسفرت عن مواجهة فريق الوداد الرياضي البيضاوي لمولودية الجزائر، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 14 ماي الجاري بالجزائر العاصمة، وبعدها بأسبوع يستقبل الوداد مواجهة الإياب.