القُرحة تهاجم المرضى طريحي الفراش!

القُرحة تهاجم المرضى طريحي الفراش!
صورة: د.ب.أ
الأحد 11 أبريل 2021 - 02:31

أكدت مجلة “سنيورين راتجيبر” على أهمية تغيير وضعية الاستلقاء بانتظام بالنسبة للمرضى طريحي الفراش، وذلك لتجنب الإصابة بما يعرف بقرحة الفراش.

وأوضحت المجلة المعنية بصحة كبار السن أن السبب في حدوث قرحة الفراش يرجع إلى نقص سريان الدم؛ نظرا لأن وزن الجسم يضغط على الأجزاء المعرضة لخطر نشوء قرحة الفراش، والتي تتمثل في الأذن وألواح الكتف والكوع والعصعص وجانب الورك والكاحل والكعب.

ويمكن الاستدلال على الإصابة بقرحة الفراش من خلال الضغط على موضع الجسم المعني لمدة 10 ثوان، فينشأ حينئذ احمرار. وإذا أصبح لون موضع الجسم فاتحا مجددا بعض التوقف عن الضغط، فلا يكون هناك خطر.

أما في حالة استمرار الاحمرار، فينبغي حينئذ تخفيف العبء الواقع على هذا الموضع على وجه السرعة، وذلك من خلال تغيير وضعية الاستلقاء.

وفي حال عدم تغيير وضعية الاستلقاء فقد تتعرض القرحة للالتهاب وتموت الأنسجة المحيطة بموضع الجسم المعني. وفي أسوأ الحالات قد يصاب المريض بتسمم الدم.

طريحي الفراش قرحة الفراش كبار السن وضعية الاستلقاء

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