الكاتبة المصرية نوال السعداوي ترحل إلى دار البقاء

الكاتبة المصرية نوال السعداوي ترحل إلى دار البقاء
صورة: هسبريس
الأحد 21 مارس 2021 - 13:46

ذكرت تقارير إعلامية أن الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي توفيت، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ90 عاما.

وأضافت المصادر ذاتها أن نوال السعداوي تعرضت مؤخرا لأزمة صحية، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.

ونقلت صحيفة “الأهرام” المصرية عن منى حلمي، نجلة نوال السعداوي، قولها قبل أيام إن والدتها تعاني من صعوبة في بلع الطعام؛ ما أجبر الأطباء على تركيب أنبوب في المعدة.

جدير بالذكر نوال السعداوي من مواليد عام 1931، طبيبة وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص، وحازت مجموعة من الجوائز الدولية المرموقة.

الفعل الثقافي حقوق المرأة رحيل المفكرين وفاة نوال السعداوي

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‫تعليقات الزوار

9
  • خليل
    الأحد 21 مارس 2021 - 13:52

    يا رب تغفر لها و تصفح عنها إن كانت مخطئة.

    8
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  • منير
    الأحد 21 مارس 2021 - 13:53

    رغم اختلافي الشديد معها.. فأنني أطلب لجميع المسلمين المغفرة و الرحمة

    9
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  • حسن
    الأحد 21 مارس 2021 - 13:55

    ماتخافوش عليها عندها الصنطيحة والحجج الدامغة باش تتصدى للملكين عند السؤال وحتى اذا ما وقفت بين يدي الله يوم الحساب عندها ماتقول .. ليتها تابت وأنابت قبل هذا اليوم : من مات قامت قيامته ، والقبر اما روضة أو حفرة

    -5
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  • سامي
    الأحد 21 مارس 2021 - 13:56

    رحمها الله الان ستعرف المعنى الحقيقي لمعنى حقوق الانسان و هل الحجاب فرض ام تخلف على العموم غفر الله لها

    3
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  • ابو عصام
    الأحد 21 مارس 2021 - 13:56

    قضت حياتها تدافع عن المرأة حتى لو كانت ظالمة وحاربت الإسلام بافكارها المعارضة للاسلام…الآن حصحص الحق فهي في دار البقاء والله وحده أعلم بحالها أن شاء عذبها وإن شاء رحمها….ولا يجوز على الميت سوى الرحمة…نسأل الله حسن الخاتمة…..

    27
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  • ويبقى وجه ربك
    الأحد 21 مارس 2021 - 13:58

    انا لله وان اليه راجعون .نوال السعداوي البقاء لله يانوال العمر مهما طال فلابد من ذخول القبر .

    7
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  • علاوي لحسن
    الأحد 21 مارس 2021 - 13:59

    ما احلمك يا الله على عبادك!لقد مددت عمر هذه المخلوقة الى التسعين كي ترجع اليك و لكنها ابت الا ان تموت موتة الجاهلية بعد ان افنت عمرها في محاربة دينك.اللهم لا تجل عاقبتنا بهذا السوء،آمين

    7
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  • الله اكبر
    الأحد 21 مارس 2021 - 14:00

    و الآن ستقف امام الذي لا يموت… و يبدأ الحسااااااااب. اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله.

    16
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  • لفقيه
    الأحد 21 مارس 2021 - 14:00

    اللهم إغفر لها وتجاوز عنها اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها

    10
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