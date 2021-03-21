الكاتبة المصرية نوال السعداوي ترحل إلى دار البقاء

ذكرت تقارير إعلامية أن الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي توفيت، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ90 عاما.

وأضافت المصادر ذاتها أن نوال السعداوي تعرضت مؤخرا لأزمة صحية، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.

ونقلت صحيفة “الأهرام” المصرية عن منى حلمي، نجلة نوال السعداوي، قولها قبل أيام إن والدتها تعاني من صعوبة في بلع الطعام؛ ما أجبر الأطباء على تركيب أنبوب في المعدة.

جدير بالذكر نوال السعداوي من مواليد عام 1931، طبيبة وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص، وحازت مجموعة من الجوائز الدولية المرموقة.