الكاتبة المغربية بشرائيل تنضم إلى كُتاب إسبانيا

قرر اتحاد كتاب إسبانيا ضم الشاعرة والأديبة بشرائيل الشاوي للائحته، إلى جانب مجموعة من المثقفين الإسبان والكتاب الأجانب الذين يبدعون باللغة الإسبانية، وذلك في إطار الاعتراف بالمشوار الأدبي والثقافي للكاتبة المغربية.

وأشارت معطيات توصلت بها هسبريس إلى أنه بعد مشوار حافل بالإبداع الثقافي باللغة الإسبانية، تلقت بشرائيل الشاوي الدعوة للانضمام للاتحاد من طرف رئيسه خوسي ماريا غرسيا، لما للكاتبة والشاعرة المغربية من تأثير ثقافي باللغة الإسبانية، وإسهامها في دمج وتعايش الجالية المغربية بدولة المهجر.

يشار إلى أن الشاعرة والكاتبة المغربية بشرائيل الشاوي تقطن بإسبانيا، وتبدع باللغتين العربية والإسبانية، ولها دواوين شعر نالت إعجاب واحترام كتاب إسبان، وتمت ترجمة أعمالها إلى اللغتين الإنجليزية واليونانية.