"الكاف" تدعو "كايزر شيفس" إلى تقدير الخسائر

راسلت الكتابة العامة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الاتحاد الجنوب إفريقي، معتذرةً عبر هذا الأخير لنادي كايزر شيفس عن الموقف الذي عاشته مكوناته، نظير الصعوبات التي تواجه بعض البلدان في تنظيم مباريات لأندية من جنوب إفريقيا، ارتباطا بالقيود المحددة للسفر والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار “فيروس كورونا”.

وتوصلت “هسبورت” بنسخة من المراسلة، بتاريخ 12 فبراير، التي تضمنت أيضاً دعوةً لمسؤولي كايزر شيفس لوضع تقييم للخسائر المالية التي تكبدها النادي إثر إلغاء سفره إلى المغرب وإرفاقه بالإثباتات، حتى تتم إحالتها على لجنة مختصة لاتخاذ قرار بشأن الجهة التي سيكون عليها تحمل تكاليف تعويض الفريق الجنوب إفريقي.

وحرصت مراسلة الكونفدرالية الإفريقية لاتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم على إبداء امتنان الجهاز الكروي القاري لتفهم مسؤولي الـ “SAFA” وتعاونهم، لتسهيل مهمة كل الأطراف عندما يتعلق الأمر بطارئ أو موقف غير متوقع.

وأوضحت مراسلة “الكاف” للاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم أن الجهاز القاري اعتبر موقف الوداد الرياضي، بعد قرار السلطات المغربية رفض التأشير لمكونات كايزر شيفس دخول البلاد، استثنائيا، ما دفعه إلى عرض الملف على لجنة تنظيم مسابقات الأندية، التي بدورها أوصت بإعادة برمجة المباراة على أرض محايدة.

جدير بالذكر أن مباراة الوداد الرياضي أمام كايزر شيفس الجنوب إفريقي، التي كانت مقررةً السبت الماضي في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، تأجلت حتى الجمعة المقبل، مع نقلها إلى ملعب السلام في القاهرة، بعد رفض السلطات المغربية الترخيص للفريق الضيف بدخول البلاد، تبعا للتدابير الاحترازية التي يلتزم بها المغرب ضد انتشار “فيروس كورونا” وسلالته المتحورة.