"الكاف" تعيد برمجة مباراة الوداد و"كايزر شيفس"

كشف مصدر من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، في تصريح لـ”هسبورت”، أن مباراة الوداد الرياضي البيضاوي وضيفه كايزر شيفس الجنوب إفريقي، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ستجرى رسميا في 28 فبراير الجاري بملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح المصدر نفسه، في حديثه مع الجريدة، أن “الكاف” توصلت إلى اتفاق ثلاثي مع كل من كايزر شيفس الجنوب إفريقي والوداد الرياضي البيضاوي والسلطات المصرية، من أجل تثبيت 28 فبراير موعدا لإجراء المباراة، والتي كانت مقررة السبت الماضي في الدار البيضاء، قبل أن تقرر لجنة مسابقات الأندية في “الكاف” إعادة برمجتها ونقلها إلى ملعب محايد، بسبب رفض السلطات المغربية الترخيص للفريق الضيف بدخول البلاد.

وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد حددت الجمعة 19 فبراير موعدا جديدا لإجراء المباراة في ملعب السلام بالقاهرة؛ غير أن إدارة كايزر شيفس ردت على مراسلة “الكاف”، اليوم، برفض التاريخ المحدد. كما طالبت بتحديد موعد ثانٍ مناسب لكل الأطراف، متحججةً بضيق الوقت أمام مسؤولي الفريق لإتمام إجراءات الحصول على التأشيرات، وحجز تذاكر الطائرة.

وكان الوداد الرياضي البيضاوي قد وضع برنامج سفره إلى مصر، حيث كان مرتقبا أن تشد بعثة الفريق “الأحمر” الرحال صوب القاهرة غدا، قبل أن تضطر إدارة النادي لتعديل البرنامج بالكامل بعد موقف الفريق الجنوب إفريقي وقرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ببرمجة اللقاء في 28 فبراير الجاري عوض الـ19 من الشهر نفسه.