عضوية الأمم المتحدة شرط أساسي لدخول "الكاف"

صادقت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، خلال الجمع العام الذي انعقد اليوم في الرباط، على قانون يلزم البلدان الراغبة في الحصول على عضوية “الكاف” بأن تكون عضوا في الأمم المتحدة أولا.

وأكد مصدر من داخل “الكاف”، في تصريح لـ”هسبورت”، أن القانون المصادق عليه بات ملزما لكل البلدان الطامحة إلى عضوية الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بأن تتمتع سابقا بعضوية الأمم المتحدة، كشرط أساسي غير قابل للتفاوض.

وتأتي هذه الخطوة، ذات البعد السياسي، كإجراء يجهض أحلام الكيانات الوهمية غير المعترف بها من طرف الأمم المتحدة بالحصول على عضوية الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، خصوصا بعد اعتلاء الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئاسة الجهاز القاري للعبة خلفا للملغاشي أحمد أحمد.

وعرف الجمع العام لـ”الكاف”، الذي انعقد صباح اليوم في الرباط، انتخاب موتسيبي رئيسا، انسجاما مع “بروتوكول الرباط”، فضلا عن حصول فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على عضوية مجلس “الفيفا” إلى جانب المصري هاني أبوريدة، بعد انسحاب رئيس الاتحاد الجزائري خير الدين زطشي.