"الكاف" يؤجل قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم

قررت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل موعد سحب قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم المنتظرة في الكاميرون.

وبحسب بيان نشره “الكاف”، عبر موقعه الرسمي على الأنترنيت، فإن اللجنة المنظمة في الكاميرون وافقت على طلب الكنفدرالية بتأجيل سحب قرعة البطولة لأسباب لوجيستيكية تتعلق بجائحة كورونا.

وكان من المقرر إجراء القرعة في 25 يونيو الجاري، لكن جرى تأجيلها إلى موعد سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

وأوضح “الكاف”، أيضا، أنه “سيواصل العمل مع شركائه، في الحكومة الكاميرونية واللجنة المنظمة، بهدف جعل كأس إفريقيا للأمم بطولة ناجحة واحتفالية رائعة”.