"الكاف" يؤجل قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم

"الكاف" يؤجل قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 6 يونيو 2021 - 10:33

قررت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل موعد سحب قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم المنتظرة في الكاميرون.

وبحسب بيان نشره “الكاف”، عبر موقعه الرسمي على الأنترنيت، فإن اللجنة المنظمة في الكاميرون وافقت على طلب الكنفدرالية بتأجيل سحب قرعة البطولة لأسباب لوجيستيكية تتعلق بجائحة كورونا.

وكان من المقرر إجراء القرعة في 25 يونيو الجاري، لكن جرى تأجيلها إلى موعد سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

وأوضح “الكاف”، أيضا، أنه “سيواصل العمل مع شركائه، في الحكومة الكاميرونية واللجنة المنظمة، بهدف جعل كأس إفريقيا للأمم بطولة ناجحة واحتفالية رائعة”.

أسود الأطلس اللقب القاري جائحة كورونا كأس إفريقيا للأمم

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‫تعليقات الزوار

3
  • دكالي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 10:38

    التأجيل ليس بسبب كورونا و إنما بسبب التحجج بكورونا لأن الجينات الأفريقية كسولة من طبعها التماطل في كل شيء

    25
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  • Ayoub
    الأحد 6 يونيو 2021 - 10:40

    وعسى ان تكرهوا شيءا وهو خير لكم ….اذن الاولوية للعمل الجاد واختيار اوراش اشغال ذات الصلة فيما يفيد القارة السمراء حتى تنفض عنها غبار الاستعمار والاستفادة من خيرات باطنيها وبحارها….

    17
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  • aminé
    الأحد 6 يونيو 2021 - 11:46

    اجاب القرعة لكرونا. دائما نعطي مبررات لا علاقة بالواقع.
    و هكذا إفريقيا…

    9
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