"الكاف" يجتمع في المغرب رغم "تدابير كورونا"

ثبتت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مكان جمعها العام في المغرب يوم، 12 مارس المقبل، رغم العراقيل التي واجهها الجهاز القاري في تأمين مباراة الوداد الرياضي وضيفه كايزر شيفس الجنوب إفريقي، بسبب التدابير الصارمة التي تلتزم بها السلطات المغربية لمواجهة خطر انتشار السلالة المتحورة لفيروس كورونا، وهو الموقف الذي قد يتجدد، في حال تعذر على الوفد الجنوب إفريقي الذي يفترض أن يحضر أشغال الجمع العام، الحصول على التأشيرات للدخول إلى الأراضي المغربية.

وينتظر أن يتجدد اللغط حول موقف السلطات المغربية التي تضع سلامة المواطنين في الدرجة الأولى، خصوصا وأن الجمع العام يفترض أن يحضره وفد من جنوب إفريقيا، علما أن هذه الأخيرة ممثلة بمرشح لرئاسة “الكاف”، ويتعلق الأمر بباتريس موتسيبي.

وفتحت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أبوابها للتوصل بطلبات اعتمادات الصحافيين الراغبين في تغطية أشغال الجمع العام، مشددةً على أنه سيكون هناك قيود على حضور وسائل الإعلام من أجل الامتثال للبروتوكولات المعمول بها، تماشيا مع إرشادات “الكاف” بشأن الجائحة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد اعتمد 4 مرشحين لتولي منصب رئاسة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ويتعلق الأمر بكل من السنغالي أوغوستين سينغور، والإيفواري جاك أنوما، والموريتاني أحمد ولد يحيى، والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، في انتظار الحسم في إمكانية ترشح الرئيس الحالي، الملغاشي أحمد أحمد، لولاية ثانية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيعرف الجمع العام الانتخابي المقرر عقده الشهر المقبل في الرباط، منافسةً على مقعد في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والذي ينافس عليه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مع كل من المصري هاني أبوريدة، وغوستافو ندونغ إيدو من غينيا الاستوائية.