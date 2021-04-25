"الكاف" يرفض تأخير مباراة الرجاء و"نكانا"

علمت “هسبورت” من مصادر عليمة أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم رفضت الطلب الذي تقدمت به إدارة فريق الرجاء الرياضي، القاضي بتغيير توقيت ضربة انطلاقة مباراته أمام نكانا الزامبي، لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية.

وأكدت المصادر نفسها أن “الكاف” ردت على طلب الرجاء الرياضي برفض تأخير انطلاق المباراة بساعة واحدة، وقامت بتثبيت موعد المواجهة يوم الأربعاء المقبل انطلاقاً من الساعة التاسعة ليلاً، عوض العاشرة ليلاً.

وكانت إدارة الرجاء الرياضي راسلت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم من أجل تأخير موعد انطلاق المباراة إلى الساعة العاشرة ليلاً عوض التاسعة، مراعاةً للظروف الخاصة بشهر رمضان.

ويواجه الرجاء الرياضي، في مباراة شكلية، ضيفه نكانا الزامبي، الذي فشل في الظفر ببطاقة العبور إلى دور الربع، باكتفائه بحصد 6 نقاط من 5 مباريات، علماً أن “الفريق الأخضر” يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة (15 نقطة)، متبوعاً بنادي بيراميدز المصري برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل نادي نامونغو التنزاني ترتيب المجموعة بصفر نقطة.