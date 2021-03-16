"الكاف" يصدم "نكانا" الزامبي قبل لقاء الرجاء

أعلن نادي نكانا الزامبي لكرة القدم أن مباراته أمام ضيفه الرجاء الرياضي لكرة القدم ستجرى دون جمهور، عندما يلتقي الفريقان يوم غد، لحساب ثاني جولات المجموعة الرابعة من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوصل الفريق الزامبي بقرار من “الكاف” يقضي بإجراء مباراته أمام “النسور” في غياب الجماهير، ليضطر إلى منع أنصاره من ولوج الملعب، رغم إعلانه في وقت سابق عن طرح 200 تذكرة للبيع.

وكشف النادي الزامبي، اليوم الثلاثاء، أن تعليمات “الكاف” تقضي بعدم الترخيص لأي مشجع بمتابعة المباراة من المدرجات، وذلك على ضوء القرار الأخير للجهاز الوصي على الكرة في القارة السمراء الذي يمنع حضور الجماهير بالمدرجات في جميع المباريات الرسمية بمختلف المسابقات، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

ويختتم “النسور”، اليوم الثلاثاء، استعداداتهم بالديار الزامبية لهذه المواجهة المهمة أمام نكانا “المحلي”، وهي المباراة التي وصفها مدرب الفريق “الأخضر” بالصعبة، لكون الفريق الزامبي انهزم في الجولة الأولى ويسعى جاهدا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الرجاء للحفاظ على حظوظه في التأهل.

يشار إلى أن مباراة الرجاء الرياضي ومضيفه نكانا الزامبي ستجرى يوم غد الأربعاء، بمدينة ندولا الزامبية، بداية من الخامسة مساء.