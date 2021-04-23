"الكاف" ينوه بمشوار نادي الرجاء في كأس الكونفدرالية

استعرضت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” أرقام نادي الرجاء الرياضي البيضاوي في مسابقة كأس الكونفدرالية، بعد النتائج الجيدة التي بصم عليها “بطل المغرب” حتى الآن في دور المجموعات.

وعادل “النسور” رقما قياسيا سابقا، بعد أن حققوا العلامة الكاملة في خمس مباريات ماضية من منافسات المجموعة الرابعة، حيث تمكن الفريق “الأخضر” من التربع على رأس المجموعة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات متتالية.

ونشرت الصفحة الرسمية للـ”كاف” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أرقام النسور الخضر” في دور المجموعات، والتي جاءت على الشكل التالي: خمس مباريات، وخمسة انتصارات، و11 هدفا؛ فيما حافظ أنس الزنيتي، حامي عرين الفريق “الأخضر”، على نظافة شباكه حتى الآن، على بعد مباراة واحدة من نهاية دور المجموعات، علما أن الرجاء قد حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي المسابقة إلى جانب بيراميدز المصري ثاني الترتيب.

وأضافت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بأن النادي “الأخضر” عادل رقمه القياسي في المسابقة المذكورة بـ6 انتصارات متتالية.

وتمكن الرجاء الرياضي من العودة بفوز ثمين من خارج الديار بثلاثية ثمينة، لحساب مباريات الجولة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات.