"الكاف" يُعْلم نهضة بركان بموعد "السوبر الإفريقي"

"الكاف" يُعْلم نهضة بركان بموعد "السوبر الإفريقي"
صورة: هسبورت
الخميس 1 أبريل 2021 - 20:13

توصلت إدارة نادي نهضة بركان لكرة القدم بموعد إجراء مباراة “السوبر” الإفريقي التي ستجمع “البرتقالي”، بطل كأس الكونفدرالية، بالأهلي المصري الذي تربع على عرش “القارة السمراء” بفوزه بالنسخة الماضية من مسابقة دوري الأبطال.

وأكد مصدر مسؤول عن إدارة الفريق البركاني، في تواصل مع “هسبورت”، أن الفريق توصل بإخبار من الكونفدرالية الإفريقية خلال الساعات القليلة الماضية، مفاده أن مباراة “السوبر” الإفريقي ستُجرى في الـ28 من ماي المقبل.

ووفق المصدر نفسه فإن الجهاز الوصي على الكرة في إفريقيا أخبر إدارة نهضة بركان وإدارة الأهلي المصري بموعد المباراة، التي من المنتظر أن تُجرى بالديار القطرية.

وكان من المقرر أن تُقام مباراة “السوبر” الإفريقي السنة الماضية، غير أن ظروف انتشار “فيروس كورونا” حالت دون ذلك، بالإضافة إلى الخلاف حول مكان إقامتها، إذ تشبث الأهلي بإجرائها على ملعبه، وفقا لنظامها السابق الذي يقضي بإقامتها على أرض بطل دوري الأبطال.

الأهلي المصري السوبر الكاف نهضة بركان

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