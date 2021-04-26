الكراوي في أكاديمية الذكاء الاقتصادي بفرنسا‎

عين مجلس إدارة أكاديمية الذكاء الاقتصادي بفرنسا إدريس الكراوي عضوا لهذه الأكاديمية ضمن هيئة المميزين (Collège des Emérites)، وذلك خلال اجتماعه المنعقد بباريس.

ووفق بلاغ للأكاديمية سالفة الذكر، فقد جاء هذا التعيين ليتوّج مساهمة إدريس الكراوي منذ سنوات عديدة في مجال الذكاء الاقتصادي بالمغرب وإفريقيا، وكذا في إشعاع هذه الأكاديمية من خلال الملتقيات الدولية للجامعة المفتوحة للداخلة، وأيضا في إطار منتدى الجمعيات الإفريقية للذكاء الاقتصادي التي أحدثها ويترأس مجلس إدارتها.

وبهذا التعيين، يضيف البلاغ الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الكراوي يعد أول إفريقي وعربي عضوا لهيئة المميزين داخل هذه المؤسسة الأكاديمية المرموقة.

وشددت إدارة أكاديمية الذكاء الاقتصادي بفرنسا على أن هذا التعيين سيمكن من مواصلة وتقوية علاقات الصداقة والتعاون العلمي بين أعضاء الأكاديمية وبين أعضاء شبكة الباحثين والخبراء والمتمرسين والطلبة المنتمين إلى الجامعة المفتوحة للداخلة وإلى منتدى الجمعيات الإفريقية للذكاء الاقتصادي.

وجدير بالذكر أن أكاديمية الذكاء الاقتصادي أحدثت بفرنسا سنة 1993، ويرأسها فليب كليرك، الرئيس الحالي للجمعية الدولية الفرنكفونية للذكاء الاقتصادي.