تشييد مساكن وظيفية لأعوان الجمارك في الكركرات

شهدت الكركرات تدشين سكن وظيفي لفائدة أطر وأعوان الجمارك، الاثنين، وذلك بمبادرة من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

الوحدات السكنية التي دشنها مدير المديرية الجهوية الجمركية للجنوب، لحسن الحرشي، ووالي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، وعامل إقليم أوسرد، عبد الرحمان الجوهري، ورئيس المجلس الجهوي، الخطاط ينجا، تأتي استجابة لتطور النشاط التجاري في هذا المركز الحدودي، وكذا الاحتياجات المستقبلية المحتملة لتعزيز الأطر العاملة هناك.

ويتكون هذا المبنى الجديد، الذي تم تشييده على مساحة تزيد عن 1500 متر مربع، بتمويل من الجمعية الجمركية المغربية بأزيد من 8.77 مليون درهم، من عمارتين سكنيتين بسعة 42 أستوديو فرديا مجهزا ومزودا بمرافق صحية، منها خمس مخصصة للنساء الجمركيات.

كما يضم المبنى فضاء للمعيشة وآخر للمطعمة، بالإضافة إلى مطبخ ومقهى وقاعة للصلاة وخدمة غسيل الملابس.