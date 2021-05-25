”الكروسة” تقاوم التمدن بفاس

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‫تعليقات الزوار

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  • بلا تلوث
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:03

    الكروسة مافيهاش التلوث وتتخلينا نشوفو الحيوانات،يجب مساعدة مالكيها على تزيين عرباتهم ،زرت إشبيلية بإسبانيا وشفت عربات جميلة مجرورة بالخيول

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