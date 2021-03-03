كلاب ضالة تسيطر على شوارع وأحياء المحمدية

تحولت مدينة المحمدية، منذ أشهر، إلى مرتع خاص بالكلاب الضالة التي صارت تجول وتصول وسط شوارع وأحياء المدينة دون تدخل من لدن السلطات المختصة، وعلى رأسها المجلس الجماعي.
وأضحت مختلف المدارات والحدائق والساحات العمومية بمدينة الزهور عبارة عن وكر للكلاب الضالة، تهدد المارة صغارا وكبارا وتسيء إلى منظر المدينة؛ ما أثار سخط المواطنين على المجلس الجماعي.
وعبرت فعاليات مدنية عديدة بالمحمدية عن استيائها لعجز المجلس الجماعي بقيادة زبيدة توفيق عن الحد من هذه الظاهرة، التي تتنامى يوما تلو آخر وتكشف عجز المجلس عن تفعيل السلطات المخولة له.
وانتقد مواطنون وفعاليات جمعوية استمرار الوضع على ما هو عليه وتهديد هذه الكلاب الضالة للساكنة، وخصوصا الأطفال خلال توجههم صوب مدارسهم، مشيرين إلى أن الوضع يزداد خطورة في الليل، حيث تهاجم هذه الكلاب المارة.
واستغرب مواطنون تحدثوا لجريدة هـسبريس الإلكترونية عن عدم تفعيل المجلس الجماعي لاتفاقية مع جمعية تعنى بحماية الحيوانات وجمعها، مشيرين إلى أن المجلس كان قد وقع اتفاقية مع إحدى الجمعيات في هذا الصدد.
وأكد مصدر من داخل المجلس الجماعي أَنه كان قد جرت المصادقة على اتفاقية شراكة مع إحدى الجمعيات قصد التكفل بالحيوانات الضالة بالمدينة؛ غير أن الجمعية المعنية توارت عن الأنظار.
وشدد المصدر نفسه، في اتصال هاتفي بجريدة هـسبريس الإلكترونية، على أن المجلس كان قد قام، في عهد الرئيس المعزول حسن عنترة، بتحديد الفضاء الذي يمكن أن تستغله الجمعية المذكورة لجمع الكلاب الضالة؛ لكنها تخلفت عن ذلك، فيما لم يفعل المكتب المسير السابق والحالي هذه الاتفاقية.
وفي الوقت الذي لم يحرك فيه المجلس الحالي بقيادة زبيدة توفيق ساكنا في الموضوع، أكدت مصادر جمعوية أن الملف يستلزمه قيام عامل المحمدية بإبرام اتفاقية إقليمية تضم مختلف الجماعات التابعة له؛ وذلك لوقف انتشار الحيوانات الضالة القادمة من الجماعات المجاورة والتي تلج المدينة وتشكل خطرا على المواطنين.
وكذالك فاس كل الاحياء..الكلاب الضالة تفرض وجودها…..اما ليلا والله بإمكانها افتراس الرجل…حتى اصبح الناس لا يستطعون الخروج لصلاة الصبح….
وبالنهار تواجدها في كل مكان……لمن اختصاص القضاء عليها ؟
المجلس البلدي……لكن يبدوا انه نائم همه الوحيد نهب اي ميزانية…رخصة…..
وربما يظنها انها ستنتخب في الانتخابات………
والدولة المغربية تتوقع مستقبلا زيادة في السياح……اي سائح هذا ….سير الكلاب الضالة المفترسة في المقاهي والمحلات …..من جهة والمشرملين…..والغشاشين من جهة……
انها فعلا مهزلة. لا يمكنك ان تمارس رياضة المشي دون تغيير مسارك من الحين للاخر خشية مواجهة هذه الكلاب التي تهاجم المارة على مرأى ومسمع المنتخبين وممثلي السلطة.
اما في مدينة الناظور فالوضع كارثي للغاية و العدد في تزايد مهول و سلطات نائمة . سابقا كنا نراهم في الليل فقط اما اليوم فهم متواجدين في جميع الاوقات و في الشوارع الرئيسية للمدينة
وكدلك النواصر، كنعرف إمرأة مات ليها جنين ديال 8 أشهر فكرشها لإن الكلاب كيتعرضو ليها فصباح. لا حول ولا قوة إلا بالله
أما مدينة سلا فحدث ولا حرج اجيو تفرجو وتمتعو عينيكم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
notre pays n’as aucune deriction just a cause des aidés des gens qui le derige
اي واحد عضو شي كلب ضال في شارع او زنقة دعي رئيس الجماعة حيت هو الوحيد لعندو مسؤولية باش عدمهم او جري عليهم من المنطقة لتابع ليها