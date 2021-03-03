كلاب ضالة تسيطر على شوارع وأحياء المحمدية

كلاب ضالة تسيطر على شوارع وأحياء المحمدية
صورة: أرشيف
الأربعاء 3 مارس 2021 - 11:09

تحولت مدينة المحمدية، منذ أشهر، إلى مرتع خاص بالكلاب الضالة التي صارت تجول وتصول وسط شوارع وأحياء المدينة دون تدخل من لدن السلطات المختصة، وعلى رأسها المجلس الجماعي.

وأضحت مختلف المدارات والحدائق والساحات العمومية بمدينة الزهور عبارة عن وكر للكلاب الضالة، تهدد المارة صغارا وكبارا وتسيء إلى منظر المدينة؛ ما أثار سخط المواطنين على المجلس الجماعي.

وعبرت فعاليات مدنية عديدة بالمحمدية عن استيائها لعجز المجلس الجماعي بقيادة زبيدة توفيق عن الحد من هذه الظاهرة، التي تتنامى يوما تلو آخر وتكشف عجز المجلس عن تفعيل السلطات المخولة له.

وانتقد مواطنون وفعاليات جمعوية استمرار الوضع على ما هو عليه وتهديد هذه الكلاب الضالة للساكنة، وخصوصا الأطفال خلال توجههم صوب مدارسهم، مشيرين إلى أن الوضع يزداد خطورة في الليل، حيث تهاجم هذه الكلاب المارة.

واستغرب مواطنون تحدثوا لجريدة هـسبريس الإلكترونية عن عدم تفعيل المجلس الجماعي لاتفاقية مع جمعية تعنى بحماية الحيوانات وجمعها، مشيرين إلى أن المجلس كان قد وقع اتفاقية مع إحدى الجمعيات في هذا الصدد.

وأكد مصدر من داخل المجلس الجماعي أَنه كان قد جرت المصادقة على اتفاقية شراكة مع إحدى الجمعيات قصد التكفل بالحيوانات الضالة بالمدينة؛ غير أن الجمعية المعنية توارت عن الأنظار.

وشدد المصدر نفسه، في اتصال هاتفي بجريدة هـسبريس الإلكترونية، على أن المجلس كان قد قام، في عهد الرئيس المعزول حسن عنترة، بتحديد الفضاء الذي يمكن أن تستغله الجمعية المذكورة لجمع الكلاب الضالة؛ لكنها تخلفت عن ذلك، فيما لم يفعل المكتب المسير السابق والحالي هذه الاتفاقية.

وفي الوقت الذي لم يحرك فيه المجلس الحالي بقيادة زبيدة توفيق ساكنا في الموضوع، أكدت مصادر جمعوية أن الملف يستلزمه قيام عامل المحمدية بإبرام اتفاقية إقليمية تضم مختلف الجماعات التابعة له؛ وذلك لوقف انتشار الحيوانات الضالة القادمة من الجماعات المجاورة والتي تلج المدينة وتشكل خطرا على المواطنين.

الكلاب الضالة المارة المجلس الجماعي مدينة المحمدية

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‫تعليقات الزوار

7
  • [email protected]
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 11:19

    وكذالك فاس كل الاحياء..الكلاب الضالة تفرض وجودها…..اما ليلا والله بإمكانها افتراس الرجل…حتى اصبح الناس لا يستطعون الخروج لصلاة الصبح….
    وبالنهار تواجدها في كل مكان……لمن اختصاص القضاء عليها ؟
    المجلس البلدي……لكن يبدوا انه نائم همه الوحيد نهب اي ميزانية…رخصة…..
    وربما يظنها انها ستنتخب في الانتخابات………
    والدولة المغربية تتوقع مستقبلا زيادة في السياح……اي سائح هذا ….سير الكلاب الضالة المفترسة في المقاهي والمحلات …..من جهة والمشرملين…..والغشاشين من جهة……

    4
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  • كريم
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 11:23

    انها فعلا مهزلة. لا يمكنك ان تمارس رياضة المشي دون تغيير مسارك من الحين للاخر خشية مواجهة هذه الكلاب التي تهاجم المارة على مرأى ومسمع المنتخبين وممثلي السلطة.

    2
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  • soufiane
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 11:30

    اما في مدينة الناظور فالوضع كارثي للغاية و العدد في تزايد مهول و سلطات نائمة . سابقا كنا نراهم في الليل فقط اما اليوم فهم متواجدين في جميع الاوقات و في الشوارع الرئيسية للمدينة

    2
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  • nimiro1
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 11:33

    وكدلك النواصر، كنعرف إمرأة مات ليها جنين ديال 8 أشهر فكرشها لإن الكلاب كيتعرضو ليها فصباح. لا حول ولا قوة إلا بالله

    2
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  • الزمامرة
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 11:39

    أما مدينة سلا فحدث ولا حرج اجيو تفرجو وتمتعو عينيكم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

    0
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  • [email protected]
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 11:39

    notre pays n’as aucune deriction just a cause des aidés des gens qui le derige

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  • لحسن
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 11:39

    اي واحد عضو شي كلب ضال في شارع او زنقة دعي رئيس الجماعة حيت هو الوحيد لعندو مسؤولية باش عدمهم او جري عليهم من المنطقة لتابع ليها

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