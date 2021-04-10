الكلاسيكو ينتهي بانتصار الريال على "البارصا"

الكلاسيكو ينتهي بانتصار الريال على "البارصا"
صورة: أ.ف.ب
السبت 10 أبريل 2021 - 22:08

اقتسم ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مع أتلتيكو مدريد بعدما تغلب على ضيفه برشلونة بحصة 2-1، اليوم السبت على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

وافتتح كريم بنزيمة التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 13، ثم أضاف توني كروس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني رد برشلونة بهدف وحيد؛ سجله المدافع أوسكار مينجيزا في الدقيقة 60.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيكو مدريد؛ الذي يحل ضيفا على ريال بيتيس مساء غد الأحد في المرحلة نفسها.

من جهة أخرى، أسفر هذا الانتصار المدريدي عن تجمد رصيد فريق برشلونة عند 65 نقطة؛ وبناء على هذا يتراجع إلى المركز الثالث في “الليغا”.

وحقق ريال مدريد اليوم الانتصار السادس له على التوالي في كل المسابقات، بينما قطع سلسلة من ستة انتصارات متتالية لبرشلونة في الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني برشلونة ريال مدريد

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