الكنفدرالية الإفريقية ترشح "أسود البطولة" للتتويج القاري بالكاميرون

يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للاعبين المحليين حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة المنتخب الطوغولي، الاثنين، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات “شان2021″، التي تحتضنها الكاميرون ابتداء من 16 يناير الحالي حتى 7 فبراير المقبل.

ورشح الجهاز الوصي على كرة القدم بالقارة السمراء أبناء الحسين عموتة للتتويج بالنسخة الحالية، مستحضرا فوز العناصر الوطنية بآخر نسخة من المسابقة قبل ثلاث سنوات، بعد تغلبها في المباراة النهائية على المنتخب النيجيري برباعية نظيفة.

واعتبر “الكاف” أن الخبرة التي يتمتع بها لاعبو المنتخب المغربي تُرشحهم للمنافسة بقوة على الكأس القارية، مؤكدا أن الإطار الوطني الحسين عموتة استدعى أبرز اللاعبين، الذين تألقوا في النسخة الماضية، على غرار هداف البطولة أيوب الكعبي وزكرياء حدراف ووليد الكرتي.

وأشار المصدر نفسه إلى سيطرة لاعبي نهضة بركان والرجاء والوداد البيضاويين على اللائحة، التي وضع فيها الناخب الوطني الثقة لخوض المنافسات، مؤكدا أن الحضور القوي للاعبي الفرق الثلاثة يعود بالدرجة الأولى إلى مشاركتهم في منافسات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأكَّدت المنصة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن مهمة “الأسود المحلية” لن تكون سهلة في الحفاظ على اللقب المُحقّق سنة 2018، في ظل وجود منتخبات مرشحة بدورها للتتويج، على غرار “فرسان المتوسط” والمنتخب الكونغولي.

فيما أكد الحسين عموتة، مدرب “الأسود المحلية”، أن العناصر الوطنية جاهزة لتقديم كل إمكاناتها خلال دورة الكاميرون من أجل الصعود إلى “البوديوم” والحفاظ على هذا اللقب القاري.

يُشار إلى أن “الكاف” نوه بعودة أيوب الكعبي إلى منتخب المحليين، بعد توقيعه في كشوفات الوداد الرياضي، قادما إليه من فريق هيبي فورتشون الصيني، بالإضافة إلى زكرياء حدراف، الذي التحق بنهضة بركان بعد تجربة احترافية قصيرة رفقة ضمك السعودي.