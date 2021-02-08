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‫تعليقات الزوار

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  • مغربي صديق للجزاىر
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 01:13

    لو ان هذه الاسرة جزائرية لانهالت علينا التعاليق المسيئة كاوراق الخريف، لكن اذا نظرنا الى موضوع الكاريكاتير فهذه الاسرة لا يمكن ان تكون جزائرية لان البوطا لا وجود لها بالجزائر التي اخذت التجربة اليابانية في التزود بالغاز عبر تمريره في انابيب مباشرة الى منازل السكان. هذه الاسرة لا يمكن الا ان تكون مغربية لان اناء الفقر المغربي ينضخ بما فيه .

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