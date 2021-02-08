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تعليقات الزوار1
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01:32
إصدار يستشرف واقع ومستقبل "الكتاب المدرسي"
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عدد ملقحي كورونا يتجاوز 550 ألف شخص
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بوريطة يحذر من مخاطر تقسيم البلدان العربية
لو ان هذه الاسرة جزائرية لانهالت علينا التعاليق المسيئة كاوراق الخريف، لكن اذا نظرنا الى موضوع الكاريكاتير فهذه الاسرة لا يمكن ان تكون جزائرية لان البوطا لا وجود لها بالجزائر التي اخذت التجربة اليابانية في التزود بالغاز عبر تمريره في انابيب مباشرة الى منازل السكان. هذه الاسرة لا يمكن الا ان تكون مغربية لان اناء الفقر المغربي ينضخ بما فيه .