مخدر الكوكايين يوقع امرأة ستينية بقبضة الشرطة

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، امرأة يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر الكوكايين.

وجرى توقيف المشتبه فيها لحظة وصولها إلى مدينة الرباط على متن حافلة للنقل الطرقي للمسافرين، قادمة إليها من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية تفتيش حقيبتها الشخصية عن حجز 870 غراما من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيها، البالغة من العمر 69 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك من أجل تحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.