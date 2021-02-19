الكوكب المراكشي ينال اعتماد تأسيس شركة رياضية

منحت وزارة الثقافة والشباب والرياضة نادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، رسميا، موافقتها على تأسيس شركة رياضية.

وإثر هذا القرار، يصبح نادي الكوكب الرياضي المراكشي أول فريق في عالم الاحتراف ضمن البطولة الوطنية يحصل على الموافقة والاعتماد ليتحول إلى شركة رياضية، كما ينص على ذلك القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الصادر سنة 2010.

ويرجع تأخر حصول الكوكب المراكشي على هذا الاعتماد من وزارة الشباب والرياضة إلى بعض الشروط التي كان الملف المقدم لمصالحها في حاجة إليها، ما دفع المكتب المسير لفارس النخيل إلى تداركها.

وخصصت وزارة الشباب والرياضة للفرق التي ستقوم بتنزيل القانون رقم 09-30 دعما ماليا يقدر بـ700 مليون سنتيم، يتكون من 250 مليون سنتيم لدعم الأندية التي نجحت في ملاءمة قوانينها مع قانون التربية البدنية، و250 مليون سنتيم حين وضعها القانون الأساسي للشركة الرياضية، و200 مليون سنتيم كمصاريف لإحداث الشركة الرياضية.