"الكونتانيك"

قد يتساءل العديد عن معنى العنوان الغريب أعلاه. وإذا وقع هذا التساؤل فهذا هو بيت القصيد. هذه الكلمة المستفزة تحمل حلمين استمرا في الزمان، ولو اختلفا المكان. ارتطم الحلم الأول بعناد صخور الواقع الجليدية، واستطرد الحلم الثاني الذي عرف إصراره كيف يروض المستحيل حتى تمكن بفضل عزيمته من تطويع العوائق ليصبح حقيقة وإنجازا تاريخيا باهرا.

الكلمة هي مزج بين حلمين: التيطانيك (Titanic) والكون تيكي (Kon-Tiki). الأول يرمز إلى الشموخ والعظمة, كونه أحد أضخم الأجسام المتحركة التي أبدعها الإنسان في ذاك الزمان، والثاني مجرد مركبة بدائية أو ما يعرف بالطَّوْف بحيث تشد العيدان فيما بينها لتبحر فوق الماء. فكان السباق نحو نفس الحلم أي الوصول إلى الوجهة المقصودة عند الإبحار الأول. وكأنه صراع تتحدى فيه العظمة خيار البساطة.

كلا الحلمان استحضرتهما السينما العالمية من خلال عمل فني رائد للمخرج الكندي الشهير James Cameron سنة 1997 في فيلمه ذائع الصيت (التيتانيك)، تلاه عمل سينمائي آخر للمخرجين النرويجيين Espen Sandberg و Joachim Ronning سنة 2012 بعنوان, (كون تيكي) رغم أنه، وللمفارقة، لم يحظ بنفس التتويج الذي حظي به التيتانيك رغم انتصار الحلم في البساطة على الحلم في العظمة.

شيدت سفينة التيتانيك في مدينة بلفاست الإيرلندية سنة 1912 على يد خبراء الشركة العالمية White Star Line المتخصصة في صناعة السفن، بعد فوزها بالصفقة ضمن مجموعة من الشركات العملاقة المتنافسة. استغرق صنع السفينة عامين من الزمن بكلفة فاقت سبعة ملايين ونصف المليون دولار. وخلال حفل تدشينها، تم تقديم السفينة على أنها إبداع غير مسبوق، بحيث يضم هذا الجسم العملاق المتحرك ست عشرة مقصورة بأبواب قابلة للإغلاق ومانعة لدخول الماء. مما يجعل من التيتانيك، حسب زعم مصمميه، سفينة غير قابلة للغرق.

وحسب أرشيف الشركة المصممة، فإن أول إبحار للسفينة كان يوم 10 أبريل سنة 1912، في رحلة من لندن إلى نيويورك. لتنتهي خدمة الباخرة العملاقة يوم 14 أبريل 1912، بعد أن اصطدمت بجبل جليدي تسبب في غرقها بالكامل ساعات قليلة بعد منتصف الليل.

اعتبر غرق التيتانيك من أشهر المآسي التي عرفها التاريخ الحديث، حيث ظلت المأساة حاضرة عبر الزمن ملهمة العديد من الأعمال الفنية والموسيقية والروائية والسينمائية.

وعلى الرغم من النهاية التراجيدية للتيتانيك، فإن ذلك لم ينل من عزيمة عالم الأنثروبولوجيا وعالم الآثار، المستكشف والمغامر النرويجي Thor Heyerdahl، من أجل تحقيق حلم ظل يراوده لزمن طويل؛ حتى فاق إصراره المجازفة وأوشك على الحمق.

قضى العالم والمغامر النرويجي المذكور حياته مهووسا بفكرة واحدة: الحضارات القديمة انتشرت عبر رحلات بحرية عبر المحيطات والبحار؛ وهي الفكرة التي ستتعمق في ذهن العالم أكثر خلال رحلة له رفقة زوجته بجزر الماركيز ببولينيزيا، حيث صادف المغامر رجلا عجوزا أخبره لأن “كون-تيكي”، (فيراكوتشا) بالإسبانية، وهو إله الشمس في أساطير “الإنكا” وما قبل “الإنكا” في منطقة الأنديز في أمريكا الجنوبية، هو الذي أحضر أجداده إلى تلك الجزر. كان فيراكوتشا من أهم الآلهة في معابد آلهة الإنكا، وارتبط اسمه ارتباطا وثيقا بالبحر.

لم يكن كلام العجوز مجرد هذيان بالنسبة إلى عالم آثار من حجم Thor؛ فهناك، بالفعل، تشابه ملغز ومحير بين التماثيل الصخرية للإله “كون-تيكي” بالجزيرة وبقايا التماثيل الحجرية عند الإنكا في أمريكا الجنوبية. ما يشد الأنفاس أيضا هو أن عاصمة إمبراطورية الإنكا (كوزكو) الواقعة بالبيرو اشتهرت بعبادة الشمس وأطلق عليها اسم “مدينة الشمس المقدسة”؛ وهي المدينة التي تحتضن “قمة الجبل القديمة” أو (الماتشو بيتشو)، بلغة الإنكا، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة.

كلها بيانات ومؤشرات زادت من فضول Thor، وزاد معه إصراره على تعقب سر التشابه والتطابق بين حضارة سكان بولينيزيا، بجزر جنوب المحيط الهادي، وحضارات أخرى أبرزها حضارة “الإنكا”؛ بل الأدهى من ذلك انتشار اللغة البولينيزية بين شعوب تفصل بينها مسافات شاسعة من البحار والمحيطات. فكيف حصل ذلك؟ وفي أي زمان؟ وما تفسيره؟ وكيف يمكن إثباته؟

عرض Thor نظريته على كبار علماء الأجناس والأعراق الأمريكيين؛ لكنهم قابلوه بالسخرية والاستهزاء، وخاطبه هيربرت سبيدن، عالم الأنثروبولوجيا وعالم الآثار والمؤرخ الأمريكي الشهير ورئيس الرابطة الأمريكية للأنثروبولوجيا، ساخرا: “ما عليك إلا أن تجرب الإبحار بنفسك من البيرو إلى جزر المحيط الهادي على متن طوافة من شجر البلسا”.

قبل Thor التحدي، وعمل “بنصيحة” العالم الأمريكي، وشرع في بناء الطوافة مستخدما خشب البلسا المعروف محليا. وهو رغم كونه أخف أنواع الخشب، فإنه أكثر صلابة. أطلقت طوافة البلسا العنان لأشرعها البدائية، وعلى متنها خمسة رجال نهاية شهر أبريل سنة 1947، وهو للإشارة الشهر نفسه الذي عرف نهاية التيتانيك، مبحرة من ميناء “كالاو” البيروفية نحو أرخبيل بولونيزيا. وطبعا، لحقت السخرية والتشكيك طوافة Thor، وأجمع العلماء آنذاك على حتمية غرقها في أقل من أسبوعين، على أبعد تقدير.

وعكس كل التوقعات، ورغم الصعوبات والمخاطر التي ظلت تحوم حول الكون-تيكي خلال إبحاره عرض المحيط الهادي، فإنه استطاع الصمود مدة 101 يوم، أي ما يقارب ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وقطع مسافة ثمانية آلاف كيلومتر حتى وصوله إلى الأرخبيل البولينيزي وعلى متنه أفراد الطاقم الخمسة. متحديا العواصف الهوجاء، وتربص أوابد الحيتان وكل مالم يكن في الحسبان.

بلغ الكون-تيكي بر الأمان، وغرق التيتانيك مفندا كل اطمئنان. حلم عانق السماء ونسي مخاطر الماء. وحلم زهد في العظمة فزاد قدرا ومكانة. فهل هي سخرية القدر، أم دروس وعبر للبشر.

لم يبق من التيتانيك سوى حطام يرقد في أعماق شمال المحيط، فيما تربع الكون-تيكي على عرش متحف يحمل اسمه بالعاصمة النرويجية أوسلو. بشكله البدائي؛ لكن بشموخه اللامتناهي.

وانتصر Thor لنظريته المبنية على افتراض أن شعوبا في القدم سخرت الرياح التجارية للإبحار من البيرو إلى جزيرة أيستر “Île de Pâques” ليصبحوا بذلك مستوطنيها الأوائل؛ فيما واصل البولينيزيون زحفهم وتمكنوا من استعمار كل من نيوزيلاندا، هاواي وجزيرة أيستر نفسها.

ساق التاريخ نماذج لأوهام وجنون العظمة جسدت كبرياء واستعلاء الإنسان من أبراجه العالية منذ غابر الزمان من برج بابل (باب السماء) إلى أبراج مركز التجارة العالمي ببلاد العم سام. شموخ وعظمة تبخرت واندثرت، ونسي التاريخ الحلم؛ لكنه دون الحكمة.

الكونتانيك درس يذكرنا بأن الخيارات المعقدة تحرمنا من السيطرة على الحياة؛ فالبساطة، كما تذكر بذلك الحكمة، أعمق من التعقيد. وعندما نصل إلى عمق معنى كلمة النجاح نجد أنها ببساطة تعني الإصرار. وبالإصرار تحقق المعجزات. فقط في زمننا ليست المعجزة هي القدرة على الطيران في السماء، أو المشي فوق الماء، وإنما المعجزة اليوم هي القدرة على المشي فوق الأرض. فهل أقدامنا مثبتة إلى الأرض بما يكفي لنعاين الواقع، ولنحقق المعجزة بهذا المفهوم البسيط؟

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