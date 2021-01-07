الكونغرس يصادق على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة

صادق الكونغرس الأمريكي على نتائج الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي على فوز الديمقراطي جو بايدن بالمنصب.

وجاءت المصادقة بعد أحداث عنيفة بصم عليها أنصار دونالد ترامب، الرئيس المنتهية ولايته، بعدما أقدموا على اقتحام مقر الكونغرس.

النتائج النهائية عرفت حصول جو بايدن على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 للرئيس الجمهوري دونالد ترامب؛ وبالتالي سيتولى الرئيس الجديد مهامه يوم 20 يناير الجاري.