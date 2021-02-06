الكونغو الديمقراطية تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي

تتولى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ابتداء من اليوم السبت، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.

وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ34 لقمة الاتحاد الإفريقي، التي تنعقد عبر تقنية التناظر المرئي، تسلم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس أنطوان تشيسكيدي، صلاحيات السلطة، ليصبح بذلك الرئيس الجديد لهذه المنظمة الإفريقية لمدة سنة واحدة.

وقد افتتح رؤساء دول وحكومات البلدان الـ54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، السبت عبر تقنية التناظر المرئي، أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، بمشاركة المملكة المغربية.

تحت عنوان “الفنون والثقافة والتراث .. روافع من أجل بناء إفريقيا التي نريد”، سيتابع المشاركون في هذه القمة تقريرا حول التقدم المحرز فيما يتعلق باستجابة الاتحاد الإفريقي لجائحة فيروس كورونا في إفريقيا.

كما سيتطرق رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء لتنفيذ الإصلاح المؤسسي للاتحاد، مع التركيز على التقرير المرحلي الذي سيقدمه الرئيس الرواندي، السيد بول كاغامي، بصفته قائدا للإصلاح المؤسسي.

ومن أبرز محاور هذه القمة العادية، أيضا، انتخاب قيادة جديدة لمفوضية الاتحاد الإفريقي.