الكونغو الديمقراطية تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي

الكونغو الديمقراطية تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي
صورة: و.م.ع
السبت 6 فبراير 2021 - 15:47

تتولى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ابتداء من اليوم السبت، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.

وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ34 لقمة الاتحاد الإفريقي، التي تنعقد عبر تقنية التناظر المرئي، تسلم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس أنطوان تشيسكيدي، صلاحيات السلطة، ليصبح بذلك الرئيس الجديد لهذه المنظمة الإفريقية لمدة سنة واحدة.

وقد افتتح رؤساء دول وحكومات البلدان الـ54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، السبت عبر تقنية التناظر المرئي، أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، بمشاركة المملكة المغربية.

تحت عنوان “الفنون والثقافة والتراث .. روافع من أجل بناء إفريقيا التي نريد”، سيتابع المشاركون في هذه القمة تقريرا حول التقدم المحرز فيما يتعلق باستجابة الاتحاد الإفريقي لجائحة فيروس كورونا في إفريقيا.

كما سيتطرق رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء لتنفيذ الإصلاح المؤسسي للاتحاد، مع التركيز على التقرير المرحلي الذي سيقدمه الرئيس الرواندي، السيد بول كاغامي، بصفته قائدا للإصلاح المؤسسي.

ومن أبرز محاور هذه القمة العادية، أيضا، انتخاب قيادة جديدة لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

الاتحاد الإفريقي الفنون والثقافة والتراث القمة جمهورية الكونغو الديمقراطية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
قتل وحرق 6 أفراد في سلا
السبت 6 فبراير 2021 - 15:30 14

قتل وحرق 6 أفراد في سلا

صوت وصورة
لقاح كورونا بعد التسعين
السبت 6 فبراير 2021 - 11:40 3

لقاح كورونا بعد التسعين

صوت وصورة
قتيل في حادث مأساوي
الجمعة 5 فبراير 2021 - 22:10 7

قتيل في حادث مأساوي

صوت وصورة
المقاولون الذاتيون وتطبيق "بلينك"
الجمعة 5 فبراير 2021 - 21:34 2

المقاولون الذاتيون وتطبيق "بلينك"

صوت وصورة
اختطاف فتاة ضواحي أزمور
الجمعة 5 فبراير 2021 - 20:33 2

اختطاف فتاة ضواحي أزمور

صوت وصورة
فرحة فلاحين بالأمطار
الجمعة 5 فبراير 2021 - 19:33 3

فرحة فلاحين بالأمطار