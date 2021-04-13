الكويت تحبس رئيس الوزراء السابق جابر الصباح

قررت محكمة الوزراء بالكويت، اليوم الثلاثاء، حبس رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الصباح، احتياطيا، على ذمة قضية صندوق الجيش، وحددت جلسة 27 أبريل الجاري للنظر القضية.

كما قررت المحكمة،في جلسة اليوم، أيضا، حظر النشر في القضية المتهم فيها رئيس الوزراء السابق، ووزير الدفاع والداخلية السابق خالد الجراح وسبعة آخرون.

وكان صندوق الجيش شهد اختلالات مالية تقدر بحوالي 240 مليون دينار، تم سحبها عندما كان الشيخ خالد الجراح وزيرا للدفاع والشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء.

وكان وزير الدفاع السابق الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، قدم بلاغا للنائب العام يتهم فيه الخالد بتحويلات مالية بقيمة 240 مليون دينار، تمت من صندوق الجيش بموافقة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك.