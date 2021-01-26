اللائحة الوطنية للشباب في "خبر كان"

باءت محاولات الشبيبات الحزبية بالفشل وهي تسعى إلى إقناع قيادات الأحزاب السياسية بضرورة دفع وزارة الداخلية إلى التراجع عن إلغاء اللائحة الوطنية للشباب.
وكشف مصدر مطلع لهسبريس أن جميع اللقاءات التي عقدتها الشبيبات مع الأمناء العامين للأحزاب، ومعهم رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، خرج من خلالها “صغار الأحزاب” بخلاصة مفادها ضياع حلم البرلمان خلال انتخابات 2021، بعدما تم تأكيد الإلغاء من طرف جميع من تم لقاؤهم.
ورغم محاولة رؤساء الشبيبات الحزبية التقليل من التصريح الحصري الذي خَص به الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، هسبريس، وكشف من خلاله إلغاء “اللائحة”، إلا أن لقاءات الترافع كشفت أن “اللائحة الوطنية أصبحت في خبر كان”.
خبر مفرح بالغاء اللائحة الوطنية للشباب و المراد القادم بإذن الله إلغاء اللائحة الوطنية للنساء و متمنياتي لكل فائز افرزته صناديق الاقتراع بشكل شفاف.
الحل ساهل الشراف يخليو بلاصتهم للشباب. اولا مازال جيعانين؟ باراكا من اليدمة راه الكوليستيرول مضر للصحة وانتوما تموتو على الصحة وطويل العمر
شباب اليوم لا يستطيع ان يتحمل المسؤولية لانهم يريدون الوصول الى المناصب العليا بدون عمل لان معظمهم ابناء رؤساء الأحزاب وابناء وزراء