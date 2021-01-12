اللاعب الغوتي يحاول إقناع البنزرتي للالتحاق بالوداد

يتدرب رفقة الوداد الرياضي بمركب محمد بنجلون المهاجم النرويجي المغربي عمر الغوتي، تمهيدا لضمه إلى صفوف “الفريق الأحمر” عند افتتاح فترة الانتقالات الشتوية، في الـ20 من يناير الجاري، وذلك في حال اقتنع المدرب التونسي فوزي البنزرتي بمؤهلاته.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن اللاعب الغوتي، الذي يبلغ من العمر 30 سنة، نشأ وترعرع في النرويج، حيث مارس على مدار السنوات الـ12 السابقة مع فرق محلية في الدوريين الثاني والثالث، آخرها فريق “أريندال” في الدرجة الثالثة، كما خاض تجربة بدوري الدرجة الأولى في مالطا رفة فريق “سليما واندريرز” سنة 2012.

وسجل عمر الغوتي عددا كبيرا من الأهداف في المواسم التي قضاها في النرويج، بالأقسام الدنيا، ويحاول خوض تجربة جديدة هي الأولى من نوعها له في المغرب عبر بوابة الوداد الرياضي، حيث يحتاج لاسترجاع جاهزيته البدنية.

ويجري المهاجم عمر الغوتي تدريباته رفقة الوداد الرياضي الذي يتوفر على كل من أيوب الكعبي وسايمون مسوفا، في وقت تحتاج التركيبة البشرية للنادي لتدعيم على مستوى الأجنحة، حسب ما علمته “هسبورت” من مصادر مقربة من الطاقم التقني.