العروض تنهال على بنعطية من إيطاليا ومصر

العروض تنهال على بنعطية من إيطاليا ومصر
صورة: أرشيف
الأحد 6 يونيو 2021 - 00:33

انهالت العروض على لاعب المنتخب المغربي السابق المهدي بنعطية بعدما أصبح الآن لاعبا حرا إثر انتهاء عقده مع الدحيل القطري، حيث قرر إنهاء رحلته معه، والتي استمرت عامين ونصف العام.

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن اللاعب المغربي معروض على فريق بيراميدز، خلال الفترة الحالية، لضمه في المركاتو الصيفي المقبل، وأضافت أن النادي يدرس بشكل جدي تقديم عرض لبنعطية من أجل ضمه في الانتقالات الصيفية.

وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت أن بنعطية قد يعود إلى الدوري الإيطالي من جديد، لكن هذه المرة عبر بوابة نادي جنوة، الذي أبدى مؤخرا اهتمامه بضمه، بعدما لعب في إيطاليا سنوات عديدة، حيث ارتدى قمصان أودينيزي وروما ويوفنتوس.

تجدر الإشارة إلى أن بنعطية كان قد انضم إلى الدحيل القطري في يناير من سنة 2019 بعد انتهاء تجربته مع يوفنتوس الإيطالي، علما أنه سبق له أن دافع عن ألوان أودينيزي وروما والسيدة العجوز وبايرن ميونيخ، بالإضافة إلى بداياته في الملاعب الفرنسية.

وفاز بنعطية رفقة الدحيل بكأس الأمير والدوري القطري موسم 2019/20. كما شارك، خلال الفترة التي قضاها في النادي القطري من 2019 حتى 2021، في 60 مباراة بمختلف البطولات وسجل هدفين، حسب موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص.

الدحيل القطري المهدي بنعطية فريق بيراميدز نادي جنوة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

4
  • إسلام
    الأحد 6 يونيو 2021 - 00:51

    من الأفضل للكابيثانو أن ينتقل لإيطاليا عوض مصر الشقيق

    14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • قاسم
    الأحد 6 يونيو 2021 - 08:20

    اهلا ومرحبا باللاعب بن عطية فى الدورى المصرى

    فهو اضافة طيبة لفريق بيراميدس

    وشكراا

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ZAK
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:06

    الدوري الايطالي احسن لك يا مهدي بنعطية

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • hamza
    الأحد 6 يونيو 2021 - 18:16

    ماجاتش تلعب في روما ويوفنتوس وبايرن ميونخ وتجي تلعب في مصر، الدحيل دازت ولكن من الأحسن الدوري الإيطالي، حيت ماشي ساهل تدير بلاصتك في بايرن ميونخ.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
برنامج الأحرار بطنجة
الأحد 6 يونيو 2021 - 23:03 107

برنامج الأحرار بطنجة

صوت وصورة
أخنوش والكذب على المغاربة
الأحد 6 يونيو 2021 - 16:59 159

أخنوش والكذب على المغاربة

صوت وصورة
عشق الكرة الحديدية
الأحد 6 يونيو 2021 - 12:23

عشق الكرة الحديدية

صوت وصورة
هاجر عدنان: الفن والزواج
الأحد 6 يونيو 2021 - 10:51 10

هاجر عدنان: الفن والزواج

صوت وصورة
الرباح .. السياسة والاسترزاق
الأحد 6 يونيو 2021 - 00:22 51

الرباح .. السياسة والاسترزاق

صوت وصورة
البيغ وأمينوكس في أجواء حزن
السبت 5 يونيو 2021 - 18:06 23

البيغ وأمينوكس في أجواء حزن