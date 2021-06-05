العروض تنهال على بنعطية من إيطاليا ومصر

انهالت العروض على لاعب المنتخب المغربي السابق المهدي بنعطية بعدما أصبح الآن لاعبا حرا إثر انتهاء عقده مع الدحيل القطري، حيث قرر إنهاء رحلته معه، والتي استمرت عامين ونصف العام.

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن اللاعب المغربي معروض على فريق بيراميدز، خلال الفترة الحالية، لضمه في المركاتو الصيفي المقبل، وأضافت أن النادي يدرس بشكل جدي تقديم عرض لبنعطية من أجل ضمه في الانتقالات الصيفية.

وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت أن بنعطية قد يعود إلى الدوري الإيطالي من جديد، لكن هذه المرة عبر بوابة نادي جنوة، الذي أبدى مؤخرا اهتمامه بضمه، بعدما لعب في إيطاليا سنوات عديدة، حيث ارتدى قمصان أودينيزي وروما ويوفنتوس.

تجدر الإشارة إلى أن بنعطية كان قد انضم إلى الدحيل القطري في يناير من سنة 2019 بعد انتهاء تجربته مع يوفنتوس الإيطالي، علما أنه سبق له أن دافع عن ألوان أودينيزي وروما والسيدة العجوز وبايرن ميونيخ، بالإضافة إلى بداياته في الملاعب الفرنسية.

وفاز بنعطية رفقة الدحيل بكأس الأمير والدوري القطري موسم 2019/20. كما شارك، خلال الفترة التي قضاها في النادي القطري من 2019 حتى 2021، في 60 مباراة بمختلف البطولات وسجل هدفين، حسب موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص.