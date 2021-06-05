اللاعب عمر الهلالي يسير نحو المنتخب الإسباني

اللاعب عمر الهلالي يسير نحو المنتخب الإسباني
صورة: أرشيف
السبت 5 يونيو 2021 - 22:20

بات اللاعب الواعد عمر الهلالي، مدافع نادي إسبانيول برشلونة الإسباني لكرة القدم، قريبا من الحصول على الجنسية الإسبانية إلى جانب المغربية، وهو ما يدفع منتخب “لاروخا” لأقل من 19 سنة إلى التفكير في استدعائه خلال الفترة المقبلة.

وأفادت وسائل إعلامية إسبانية بأن اللاعب المغربي عمر الهلالي سيحصل على الجنسية الإسبانية اعتبارا من الأسبوع المقبل، وسيكون بذلك قادرا على الدفاع على ألوان الفئات السنية لإسبانيا، علما أنه شارك لأول مرة مع المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة بموريتانيا، لكنه لم يلعب سوى دقائق معدودة.

ويعتبر الهلالي أصغر لاعب يدافع عن ألوان الفريق الأول لإسبانيول برشلونة، بعد أوسكار سيلفا الذي لعب للفريق الأول في العمر نفسه خلال موسم 2008-2009، وهي الفرصة التي استغلها اللاعب الواعد بشكل جيد وقدم أوراق اعتماده بقوة.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن اللاعب ذا الـ17 ربيعا، يوجد “على رادار” العديد من الأندية المحلية “في إسبانيا”، أبرزها فالنسيا، وأخرى خارج “الليغا”.

يشار إلى أن مدرب منتخب إسبانيا لأقل من 19 سنة قد أبدى إعجابه باللاعب الهلالي، ويفكر في استدعائه في الاستحقاقات القادمة.

الجنسية الإسبانية المنتخب الوطني المغربي عمر الهلالي نادي إسبانيول برشلونة

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‫تعليقات الزوار

25
  • عبدو من الرباط
    السبت 5 يونيو 2021 - 22:31

    غادي يوقع ليه بحال الحدادي يلعبوه جوج دقائق ويجلسوه فالاحتياط يتفرج من بعد ميبقاوش يعتارفو بيه من بعد يجي الجامعة يبكي ويقوليهم بغيت نلعب معاكم ويبداو فالدعاوي والشكاوي نفس السيناريو غادي يتعاود هاد الشي كامل غي إسبانيا الحقيرة كديرها ضد فالمغرب الي مزال مبغا يفهم أنها العدو فكلشي إلى جانب جارة السوء

    68
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  • محمد
    السبت 5 يونيو 2021 - 22:32

    يبدو أن اسبانيا لأ يكفيها الأراضي التى احتلتها تريد حتى اللاعبين

    35
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  • jalil
    السبت 5 يونيو 2021 - 22:36

    حب الوطن ايمان سأموت احي من أجل وطني الحبيب

    34
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  • علي ناصر
    السبت 5 يونيو 2021 - 22:37

    انه شاب اتركوه يختار بين الواقع والخيال وان يفكر في مصير من سبقوه من المغاربة الاحرار الذين غرر بهم وحملوا قمصان بلدان أوروبية وماذا كان مصيرهم ،

    41
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  • محمد المغربي
    السبت 5 يونيو 2021 - 22:39

    سيلقى مصير الحدادي وسيندم اذافعلها فالاسبان هو الفريق المتعصب لابناء بلده ومزدوجي الجنسية في الاحتياط

    33
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  • علوان
    السبت 5 يونيو 2021 - 22:40

    ما فعلوه مع الحدادي سيفعلوه مع الهلالي واتمنى ان لا يكون هدا الشاب قد اخطأ ويندم تم يعود لطلب العودة للعب مع المنتخب الوطني

    29
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  • ابو ادام
    السبت 5 يونيو 2021 - 22:44

    والله لا عيط عليه سيكون مصيره مصير منير الحدادي الاسبان اكبر عنصريون…. خصوصا اذا بقي لويس انريكي مدربا لاسبانيا

    29
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  • yassine Aschaffenburg
    السبت 5 يونيو 2021 - 22:46

    أحسن حاجة دارها هو اللعب لصالح البلد اللي جعلت منه لاعبا محترفا

    -47
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  • hamza
    السبت 5 يونيو 2021 - 22:46

    إذا كان سيلعب لإسبانيا، فلا داعي للحديث عنه و تسليط الضوء عليه. فذكره لا يغير في شيء.
    ركزو على الوطنيين، الذين يحبون بلادهم … ما أكثرهم

    52
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  • لاعب سابق
    السبت 5 يونيو 2021 - 22:54

    إذا كان حقاً مغربياً بالقلب فلن يقبل تمثيل بلد يعارض الوحدة الترابية للمملكة.. أما إذا كان من الخونة فلن يفكر في بلده الأصلي.

    24
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  • Karim
    السبت 5 يونيو 2021 - 22:54

    من حقه ان يلعب مع من شاء حظًا سعيدًا لكن ان يستدعوه فقط لكي يقطعوا عليه الطريق للعب مع وطنه شيء سيء على كل حال لا نريد ان نراه بالقميص الوطني فاما مع وطنك او ضده

    14
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  • حديث الساعة
    السبت 5 يونيو 2021 - 22:58

    عنداك غا تلعب 5 دقايق معاهم و تجي فاللخر تبكي على لقجع يدخلك

    20
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  • boby
    السبت 5 يونيو 2021 - 23:03

    لماذا لم يتم استدعائه من طرف الجامعة المغربية

    1
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  • العيادي
    السبت 5 يونيو 2021 - 23:04

    عليه أن يحتاط إسبانيا لا مصداقية لها تخلف إذاوعدت وتطعن من الخلف الأصدقاء والحلفاء وتتحالف مع الأعداء ومع الشياطين من أجل مصلحتها. ولهذا اللاعب أن يأخذ العبرة مما وقع للاعب المغربي منير الحدادي الذي من حسن الحظ تدارك الأمر والتحق بالمنتخب الوطني المغربي. تحياتي من هذا المنبر لمنير الحدادي ومتمنياتي له بالمزيد من التألق إن شاء الله.

    9
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  • Basta
    السبت 5 يونيو 2021 - 23:13

    كل سنة المغرب يخسر أطباء ومهندسين يفضلون الإشتغال في أوروبا وكندا بسبب خلصة بئيسة بالنظر إلى معرفتهم المطلوبة

    7
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  • ولد حميدو
    السبت 5 يونيو 2021 - 23:22

    اسبانيا لا تضم المجنسين لمنتخبها فحتى و ان نادت على واحد منهم تلعبه و لو ساعة حتى تحرم بلده الاصلي من اللعب معه و قد فعلت دلك مع بعض اللاعبين منهم لاكوسطا البرازيلي و الحدادي

    9
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  • جليل
    السبت 5 يونيو 2021 - 23:29

    يلعب لإسبانيا لا مانع .بحيث من اختار اسبانيا فله دلك ومن اختار المغرب فله دلك لانه ان اختاروا كلهم المغرب فسيمنعون جميع الاطفل دوي الاصول المغربية من ولوج مراكيز التكوبن قبل ظهور الاطفل لمواهيبهم الكروية وهدا ما لا نتمناه لهم

    1
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  • اشرف
    السبت 5 يونيو 2021 - 23:48

    الذين يغيرون جنسيتهم من أجل دول لا تعترف بالدين الإسلامي ولا يعترفون بالرسول صل الله عليه وسلم أنه مثل هؤلاء لا يبقى لهم سوى شبر لغيرو دينهم انتكون جنسيتك جنسية مغربية مسلمة وتغيرها إلى جنسية دولة أجنبية كافرة فأنت منهم كم ستبقى في هذا الدنيا ومن أجل ماذا ستغير جنسيتك المغربية المسلمة من أجل إسبانيا الدولة التي تحارب المغرب في الخفاء

    -13
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  • الحقيقي
    السبت 5 يونيو 2021 - 23:57

    السناريو ديال الحدادي الجزء التاني وفالاخير يقلبها رغيب ومزاوگة باش يرجع مع المنتخب

    6
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  • بيع الوهم
    الأحد 6 يونيو 2021 - 00:13

    الى لعب مع منتخب الصبليون ها وجهي ها وجهكم..
    طفروه اللي قبل منو و كانو كيطيرو…

    4
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  • aziz
    الأحد 6 يونيو 2021 - 00:29

    لكنه لم يلعب سوى دقائق معدودة.

    0
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  • من هولندا
    الأحد 6 يونيو 2021 - 04:30

    إذا لم يلعب إلا خمسة دقايق فليس هنآك مشكل اذا حصل على الجنسية الاسبانيه فابواب مستقبله مفتوح في أوروبا ويدخل العملة الصعبة مثله كمثل الجالية التي لم تبقى لها قيمة! الله اكمل بخير.

    0
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  • kanitsaid73
    الأحد 6 يونيو 2021 - 10:50

    ميسي المغرب غادي نفوزو بكأس العالم اذا لعب مع المنتخب المغربي

    1
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  • بريطانيا
    الأحد 6 يونيو 2021 - 11:00

    ويجي واحد ال

    تهار ويبدى يبكي في شوف تي في اسبانيا منتخبهم اكبر عنصري خصولصا مع المغاربة عقلو على هاد الهضة

    -1
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  • الواقعي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:25

    ايلا الجامعة فيها النفس ما باقيش تعيط لشي واحد تردد او اختار منتخب اخر.راه ماشي ميسي او رونالدو .الحدادي لي جرات الجامعة معاه راه إشبيلية و باغية تتخلص منو.ما بقا فيه والو اشفدرف بن شرقي حسن منو

    0
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