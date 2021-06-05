اللاعب عمر الهلالي يسير نحو المنتخب الإسباني

بات اللاعب الواعد عمر الهلالي، مدافع نادي إسبانيول برشلونة الإسباني لكرة القدم، قريبا من الحصول على الجنسية الإسبانية إلى جانب المغربية، وهو ما يدفع منتخب “لاروخا” لأقل من 19 سنة إلى التفكير في استدعائه خلال الفترة المقبلة.
وأفادت وسائل إعلامية إسبانية بأن اللاعب المغربي عمر الهلالي سيحصل على الجنسية الإسبانية اعتبارا من الأسبوع المقبل، وسيكون بذلك قادرا على الدفاع على ألوان الفئات السنية لإسبانيا، علما أنه شارك لأول مرة مع المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة بموريتانيا، لكنه لم يلعب سوى دقائق معدودة.
ويعتبر الهلالي أصغر لاعب يدافع عن ألوان الفريق الأول لإسبانيول برشلونة، بعد أوسكار سيلفا الذي لعب للفريق الأول في العمر نفسه خلال موسم 2008-2009، وهي الفرصة التي استغلها اللاعب الواعد بشكل جيد وقدم أوراق اعتماده بقوة.
وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن اللاعب ذا الـ17 ربيعا، يوجد “على رادار” العديد من الأندية المحلية “في إسبانيا”، أبرزها فالنسيا، وأخرى خارج “الليغا”.
يشار إلى أن مدرب منتخب إسبانيا لأقل من 19 سنة قد أبدى إعجابه باللاعب الهلالي، ويفكر في استدعائه في الاستحقاقات القادمة.
غادي يوقع ليه بحال الحدادي يلعبوه جوج دقائق ويجلسوه فالاحتياط يتفرج من بعد ميبقاوش يعتارفو بيه من بعد يجي الجامعة يبكي ويقوليهم بغيت نلعب معاكم ويبداو فالدعاوي والشكاوي نفس السيناريو غادي يتعاود هاد الشي كامل غي إسبانيا الحقيرة كديرها ضد فالمغرب الي مزال مبغا يفهم أنها العدو فكلشي إلى جانب جارة السوء
يبدو أن اسبانيا لأ يكفيها الأراضي التى احتلتها تريد حتى اللاعبين
حب الوطن ايمان سأموت احي من أجل وطني الحبيب
انه شاب اتركوه يختار بين الواقع والخيال وان يفكر في مصير من سبقوه من المغاربة الاحرار الذين غرر بهم وحملوا قمصان بلدان أوروبية وماذا كان مصيرهم ،
سيلقى مصير الحدادي وسيندم اذافعلها فالاسبان هو الفريق المتعصب لابناء بلده ومزدوجي الجنسية في الاحتياط
ما فعلوه مع الحدادي سيفعلوه مع الهلالي واتمنى ان لا يكون هدا الشاب قد اخطأ ويندم تم يعود لطلب العودة للعب مع المنتخب الوطني
والله لا عيط عليه سيكون مصيره مصير منير الحدادي الاسبان اكبر عنصريون…. خصوصا اذا بقي لويس انريكي مدربا لاسبانيا
أحسن حاجة دارها هو اللعب لصالح البلد اللي جعلت منه لاعبا محترفا
إذا كان سيلعب لإسبانيا، فلا داعي للحديث عنه و تسليط الضوء عليه. فذكره لا يغير في شيء.
ركزو على الوطنيين، الذين يحبون بلادهم … ما أكثرهم
إذا كان حقاً مغربياً بالقلب فلن يقبل تمثيل بلد يعارض الوحدة الترابية للمملكة.. أما إذا كان من الخونة فلن يفكر في بلده الأصلي.
من حقه ان يلعب مع من شاء حظًا سعيدًا لكن ان يستدعوه فقط لكي يقطعوا عليه الطريق للعب مع وطنه شيء سيء على كل حال لا نريد ان نراه بالقميص الوطني فاما مع وطنك او ضده
عنداك غا تلعب 5 دقايق معاهم و تجي فاللخر تبكي على لقجع يدخلك
لماذا لم يتم استدعائه من طرف الجامعة المغربية
عليه أن يحتاط إسبانيا لا مصداقية لها تخلف إذاوعدت وتطعن من الخلف الأصدقاء والحلفاء وتتحالف مع الأعداء ومع الشياطين من أجل مصلحتها. ولهذا اللاعب أن يأخذ العبرة مما وقع للاعب المغربي منير الحدادي الذي من حسن الحظ تدارك الأمر والتحق بالمنتخب الوطني المغربي. تحياتي من هذا المنبر لمنير الحدادي ومتمنياتي له بالمزيد من التألق إن شاء الله.
كل سنة المغرب يخسر أطباء ومهندسين يفضلون الإشتغال في أوروبا وكندا بسبب خلصة بئيسة بالنظر إلى معرفتهم المطلوبة
اسبانيا لا تضم المجنسين لمنتخبها فحتى و ان نادت على واحد منهم تلعبه و لو ساعة حتى تحرم بلده الاصلي من اللعب معه و قد فعلت دلك مع بعض اللاعبين منهم لاكوسطا البرازيلي و الحدادي
يلعب لإسبانيا لا مانع .بحيث من اختار اسبانيا فله دلك ومن اختار المغرب فله دلك لانه ان اختاروا كلهم المغرب فسيمنعون جميع الاطفل دوي الاصول المغربية من ولوج مراكيز التكوبن قبل ظهور الاطفل لمواهيبهم الكروية وهدا ما لا نتمناه لهم
الذين يغيرون جنسيتهم من أجل دول لا تعترف بالدين الإسلامي ولا يعترفون بالرسول صل الله عليه وسلم أنه مثل هؤلاء لا يبقى لهم سوى شبر لغيرو دينهم انتكون جنسيتك جنسية مغربية مسلمة وتغيرها إلى جنسية دولة أجنبية كافرة فأنت منهم كم ستبقى في هذا الدنيا ومن أجل ماذا ستغير جنسيتك المغربية المسلمة من أجل إسبانيا الدولة التي تحارب المغرب في الخفاء
السناريو ديال الحدادي الجزء التاني وفالاخير يقلبها رغيب ومزاوگة باش يرجع مع المنتخب
الى لعب مع منتخب الصبليون ها وجهي ها وجهكم..
طفروه اللي قبل منو و كانو كيطيرو…
لكنه لم يلعب سوى دقائق معدودة.
إذا لم يلعب إلا خمسة دقايق فليس هنآك مشكل اذا حصل على الجنسية الاسبانيه فابواب مستقبله مفتوح في أوروبا ويدخل العملة الصعبة مثله كمثل الجالية التي لم تبقى لها قيمة! الله اكمل بخير.
ميسي المغرب غادي نفوزو بكأس العالم اذا لعب مع المنتخب المغربي
ويجي واحد ال
تهار ويبدى يبكي في شوف تي في اسبانيا منتخبهم اكبر عنصري خصولصا مع المغاربة عقلو على هاد الهضة
ايلا الجامعة فيها النفس ما باقيش تعيط لشي واحد تردد او اختار منتخب اخر.راه ماشي ميسي او رونالدو .الحدادي لي جرات الجامعة معاه راه إشبيلية و باغية تتخلص منو.ما بقا فيه والو اشفدرف بن شرقي حسن منو