اللاعب عمر الهلالي يسير نحو المنتخب الإسباني

بات اللاعب الواعد عمر الهلالي، مدافع نادي إسبانيول برشلونة الإسباني لكرة القدم، قريبا من الحصول على الجنسية الإسبانية إلى جانب المغربية، وهو ما يدفع منتخب “لاروخا” لأقل من 19 سنة إلى التفكير في استدعائه خلال الفترة المقبلة.

وأفادت وسائل إعلامية إسبانية بأن اللاعب المغربي عمر الهلالي سيحصل على الجنسية الإسبانية اعتبارا من الأسبوع المقبل، وسيكون بذلك قادرا على الدفاع على ألوان الفئات السنية لإسبانيا، علما أنه شارك لأول مرة مع المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة بموريتانيا، لكنه لم يلعب سوى دقائق معدودة.

ويعتبر الهلالي أصغر لاعب يدافع عن ألوان الفريق الأول لإسبانيول برشلونة، بعد أوسكار سيلفا الذي لعب للفريق الأول في العمر نفسه خلال موسم 2008-2009، وهي الفرصة التي استغلها اللاعب الواعد بشكل جيد وقدم أوراق اعتماده بقوة.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن اللاعب ذا الـ17 ربيعا، يوجد “على رادار” العديد من الأندية المحلية “في إسبانيا”، أبرزها فالنسيا، وأخرى خارج “الليغا”.

يشار إلى أن مدرب منتخب إسبانيا لأقل من 19 سنة قد أبدى إعجابه باللاعب الهلالي، ويفكر في استدعائه في الاستحقاقات القادمة.