اللجنة البرلمانية الاستطلاعية تستمع إلى مسؤول جهادي لدى "داعش"

تلتقي اللجنة البرلمانية الاستطلاعية الأسبوع المقبل مغربيا كان مسؤولا جهاديا لدى تنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي قررت عقدها مع عدد من العائدين من سوريا والعراق.

ووفق مصدر هسبريس، يرتقب أن يلتقي البرلمانيون المغاربة مع أربعة عائدين آخرين من بؤر التوتر للاطلاع على وضعيتهم، والاطمئنان على ظروف اعتقالهم وحماية حقوقهم الأساسية.

وتسعى اللجنة البرلمانية الاستطلاعية إلى الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق.

يذكر أن اللجنة استمتعت الأسبوع الماضي بمقر مجلس النواب لممثلين عن عائلات المغاربة العالقين في سوريا والعراق، التي تطالب السلطات المغربية بالتدخل من أجل إعادة العالقين في بؤر التوتر والنزاع.