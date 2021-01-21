اللجنة البرلمانية الاستطلاعية تستمع إلى مسؤول جهادي لدى "داعش"

تلتقي اللجنة البرلمانية الاستطلاعية الأسبوع المقبل مغربيا كان مسؤولا جهاديا لدى تنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي قررت عقدها مع عدد من العائدين من سوريا والعراق.
ووفق مصدر هسبريس، يرتقب أن يلتقي البرلمانيون المغاربة مع أربعة عائدين آخرين من بؤر التوتر للاطلاع على وضعيتهم، والاطمئنان على ظروف اعتقالهم وحماية حقوقهم الأساسية.
وتسعى اللجنة البرلمانية الاستطلاعية إلى الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق.
يذكر أن اللجنة استمتعت الأسبوع الماضي بمقر مجلس النواب لممثلين عن عائلات المغاربة العالقين في سوريا والعراق، التي تطالب السلطات المغربية بالتدخل من أجل إعادة العالقين في بؤر التوتر والنزاع.
التسمية غير مناسبة ” مسؤول جهادي ” . بل التسمية الدقيقة هي ” مسؤول قتال تحت الطلب” . اشخاص دهبوا الاف الأميال ليعتدوا على اناس و عائلات في منازلهم و قراهم و مزارعهم . إنهم وحوش أدمية ،فتسمية جهادي خاطئة تماما و لا يجب ان تطلق على هؤلاء الوحوش.
هذه اللجنة يجب فصلها من مهامها ونزع عضويتها البرلمانية.
كيف لمسؤولي الدولة التفاوض مع الارىهابيين في افق جلبهم للبلد ليخططوا مجددا لاهداف تخريبية
اضن انه وجب عل البرلمنيين الانصات . لمشاكل الادارة ومعانات المواطن اليومية الا متنهيه .في ابسط حقوقه . عون الساطة .10.30 دقيقة القايد 12.00 سيدهم الباشا 12.30 ومهمتهم تنتهي مع ساعة 14.00 .هل يعقل ان يقضي المواطن اشغاله .في ضل هدا الجبروت الاداري مع العلم ان جلاالت الملك نصره الله طلب بتقريب الادارة من المواطن .وهم لا يبالون برأي
إنه لأمر غريب و صعب الهضم ،كيف يستقبل هؤلاء القتلة؟؟؟
كان يجب تركهم هناك في الشرق حيث ذهبوا لقتل الأبرياء و إظهار الولاء للغرباء عوض الولاء للوطن هنا!!!!!!
استقبال هؤلاء المجرمين يعني شيءا واحدا:تشجيع أمثالهم ليعيدوا الكرة مستقبلا إن دعت الضرورة لذلك!!!!
هؤلاء القتلة فقدوا كل شرعية انتماءهم للوطن:
1-ذهبوا لقتل الأبرياء.
2-أعلنوا ولاءهم لغير بلادهم.
افبعد كل هذا يرجعون إلى المغرب مكافأة لهم على خدمات القتل و نكران الوطن؟؟؟؟
خطوه جيدة يجب السلطات المغربيه ان تقوم بالواجب لحل مشكله هاؤلاء المغاربة الضحايا من جهلهم الانتماء داعش؟؟؟؟؟