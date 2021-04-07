اللجنة العلمية المغربية تحذر من "انفلات وبائي" خلال شهر رمضان

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن وزارة الصحة ستصدر، اليوم الأربعاء، بيانا حول الوضعية الوبائية في المغرب على ضوء الاجتماع الذي عقدته اللجنة العلمية لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد.
وعقدت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد، التابعة لوزارة الصحة، اجتماعا استغرق وقتا طويلا، وقف على الوضعية الوبائية في المغرب وتطور السلالات المتحورة.
ورفعت اللجنة توصياتها إلى وزارة الصحة التي تقوم بدورها بعرض هذه الخلاصات على الحكومة، من أجل ترجمة المعطيات الوبائية إلى قرارات تتعلق بالإجراءات الوقائية؛ ومن ضمنها كيفية التعامل مع شهر رمضان.
وأكد عضو من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد حضر الاجتماع، في تصريح لهسبريس، أن الوضعية الوبائية باتت “مقلقة”، مشيرا إلى تسجيل 696 إصابة في آخر الـ24 ساعة الماضية؛ منها 528 حالة فقط في جهة الدار البيضاء سطات.
وأوضح عضو اللجنة سالفة الذكر أن “تهاون المواطنين يلاحظه الجميع اليوم، ويكفي أن تقوم بجولة في الشوارع لترى أن أغلب الناس لا يرتدون الكمامة إضافة إلى الاكتظاظ الذي نشهده في مرافق عديدة”.
وشدد المصدر ذاته، بناء على خلاصات الاجتماع، على أن “الاستمرار في هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع إصابات كورونا في الأيام المقبلة”، محذرا من خطورة انفجار الأوضاع في حالة عدم تقيد المغاربة بالإجراءات الوقائية، خصوصا في ظل تفشي السلالات المتحورة لـ”كورونا”.
وأردف أن “انفجار الأوضاع في الأسابيع المقبلة يعني استمرار تشديد القيود، حتى خلال العطلة الصيفية؛ وهو ما سيضر أكثر بالاقتصاد الوطني”، محذرا من تكرار سيناريو عيد الأضحى.
وأشارت معطيات متطابقة، توصلت بها هسبريس، إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد وقفت أيضا على تداعيات انتشار السلالات المتحورة في 7 جهات بالمغرب؛ منها جهات الداخلة والدار البيضاء وورزازات.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد، وفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه من الناحية العلمية لا يوجد شيء اسمه “سلالة مغربية”.
وأوضح مصدر ثان من اللجنة العلمية سالفة الذكر أن “التشخيص الذي تقوم به وزارة الصحة لا يستهدف شهر رمضان إطلاقا حتى لا يتم تأويل ذلك من قبل البعض”، مشيرا إلى أن “ما يتحكم في تشديد الاجراءات أو تخفيفها هو المعطى الوبائي، وهذا ليس في المغرب فقط بل في العالم”، متسائلا: “هل يوجد عاقل اليوم يريد الضرر باقتصادنا وتوقيف الأنشطة الاقتصادية؟”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “السلالات المتحورة سريعة الانتشار ويمكن أن تحل محل فيروس كورونا؛ الذي يعتبر أقل شراسة وأقل انتشارا من هذه السلالات”.
وحذرت اللجنة العلمية، وفق مصادر هسبريس، من خطورة الوضع الوبائي في مدينة الدار البيضاء، مشيرة إلى أن 70 في المائة من الإصابات باتت تسجل في هذه المدينة، إضافة إلى ارتفاع حالات الإنعاش بها بشكل مثير؛ وهو ما يعني أن القرارات المقبلة قد تكون صارمة في العاصمة الاقتصادية للمملكة.
واغير قولوها نيشان بلا ما توجدوا فينا نفسيا.
راه فهمنا واش غادي تسدوا على المساكين والفقراء.
لاحول ولاقوة الا بالله. لن يرفع هذا الوباء الا الله فاستغفروه كثيرا
سبحان الله هاد الفيروس كاين غا ف اليل و ف رمضان
قولو بغيتو تسدو علينا في رمضان وصافي…..
حل هو إغلاق ليلي في رمضان حتى على أقل نضمن صيف موريحا من قيود
الوباء مازال وسيبقى معنا، لم لا نكون مثل الصينيين واليبانيين الذي يرتدون الكمامة ويحترمون التباعد حتى في الأيام العادية. يجب أن نستفيد من دروس كورونا, والله سبحانه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
السلام عليكم ورحمة الله
عندي سؤال إلى اللجنة العلمية
لِمَ لَمْ تتحدث عن الانفلات الوبائي في جوطيات والأسواق والأزقة المملوءة؟
عندما أشاهد ما يجري في الشوارع وكل المرافق لا أرى أي احتراز من كورونا وعندما يتعلق الأمر بالمساجد فإنكم تصبحون وكأنكم اختصاصيون في كل علوم الأوبئة, فاتقوا الله في دين الله,
والسلام عليكم,
سبحان الله العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رحمة للعالمين، هو الشهر الذي يتكثر فيه عدد الإصابات بكورونا…… الضحك على الذقون….فقط تريدون حرماننا من أجواء رمضان المبارك من عبادات وصلاة في المساجد، لله الأمر من قبل ومن بعد وهو خير الوارثين…. حقيقة يجب علينا الحفاظ على التباعد، واستعمال الكمامات، والتعقيم، وسنكون بخير…
ثم تهييئكم بالتدرح والتي هي احسن… فهمتوا ،… رمضان بﻻ تراويح ..وﻻ مقاهي ليﻻ ،وممنوع الخروج بعد أذان المغرب. … !! يقال الحر يفهم بالمعنى والحمار بالدبزا ، اللهم اجعلنا من الذين فهموا ..سمعنا فهمنا … وكل عام وانتم بخير.
دابا تأكدة أن فيروس كورونا ٠اى من يثرب وباغي يعاود ينشر الإسلام سبحان الله كايكثر غير فرمضان هههههه
حكومة غريبة حقا ..
و بينما رمضان يقترب اخرجت كل ابواقها لتوهم الشعب ان كورونا عادت بقوة .. لتجعل المواطنين يظنون ان الاغلاق الليلي في رمضان و منع التراويح هو بسبب كورونا ..
لكن ايتها الحكومة تلك الملايين التي تشتغل في السناكات و المطاعم و المقاهي و القطاعات الغير مهيكلة و عملهم هو بعد الافطار اي مدخول سيكون لهم .. اين سومة الكراء و الاكل و الدواء ووو …
ام انتم ايها المسؤولون و الوزراء نائمون في فيلاتكم بتعويضات خيالية بالملايين و الفقير مسجون في بيته بصفر درهم بعد التعويض الهزيل جدا السنة الماضية
ادا ما تطورت الخالة الوباء وزادت من حدته فإن الوضع يبقى مقلق للغاية لأننا نلاحظ في الشارع العام أناس بدون أقنعة وافاءبة وعدم التباعد والاقتصاض، على المحلات التجارية
على ما اظن ان هذه اللجنة العلمية هي من سبق لأحد اعضائها ان صرح بوجود كرونا المغربية وبعد يوم خرج عضو آخر ينفي الخبر.حلل وناقش
صلاة التراويح في المنازل كما قالت توركيا هادشي لي باين ليا رجوع الحجر الصحي وإغلاق الليلي وزيد وزيد إذا ظهرت المعنى لا فائدة في التكرار
في نضري ان الحالة الوباءية تقاس بعدد الموتى وهدا ماينقص من كفاءة اللجنة العلمية
ونحن الشعب نحذر من انفلات أمني في رمضان في حالة الإغلاق الشامل و خاصة الصلوات الخمس بما فيها التراويح خذاري ثم حذاري
ولماذا شهر رمضان بالظبط؟!
خبر مثير للاستغراب فعلا
إذا كان هناك انفلات وبائي سيكون في نهار رمضان حيث الاكتضاض في الأسواق وما شابه ذلك اما بعد صلاة المغرب فلا أظن لهذا يجب تطبيق الحجر الصحي بين الظهر والمغرب أي نهار رمضان هذا رأيي
يا آسفاه على دولة أضحى يتحكم في قراراتها و في شعبها مجموعة من الأفراد يلقبون أنفسهم بلجنة علمية، و هم لا يفقهون شيء فقط تكرار ما يقال على الصعيد الدولي، و لعل خير دليل على ذلك، هو انعدام الأبحاث العلمية في هذا المجال.
بكل اختصار وبساطة : قولوا خيراً أو أصمتوا.
اش من لجنة علمية، فين هو مول سلالة مغربية 100 ٪
عليكم من الله ما تستحقون
الإنفلات الوبائي بان ليكم غي فرمضان
أين الإنفلات الوبائي من المقاهي والأسواق والحافلات والمظاهرات والشوارع ووووووو
أم أن الإنفلات الوبائي مقتصر على المساجد وشهر رمضان المعظم
لم نكن نعلم أن الفيروس متدين لهذه الدرجة !!!!
عاملكم الله بعدله لا بفضله
المقصود باين من الطيارة. المطلوب من المسافرين شد احزمتهم مزيااااان !!!!!!!!
عاجل اللجنة العلمية تتقول ليكم غير وجدو كلسو فديوركم بلا حشيان الهضرة
المغاربة لا يحتاجون لجنة علمية فهم علماء في حد ذاتهم
يكفي قراءة التعاليق
للاسف نتجه الى ارتفاع في حالات الاصابة مع كوفيد المتحور وخصوصا لدى فئة الشباب، بسبب عدم الحرص على الالتزام على التباعد و ارتداء الكمامة وكل ما يقلل من انتشار العدوى ،كان كورونا صارت من الماضي …الحمدالله ان التلقيح قلل من نسبة الوفيات
هل المغاربة مستعدون نفسيا واقتصاديا لتشديد القيود?
الا سعفتوني، ما كاين لا حكم داتي لا هم يحزنون ،اللي بغا يرجع لبلاد مرحبا واللي بغى العكس استنى حت يرث الله الأرض و من عليها لان الصحراء مغربية إلى دالك الميعاد والجزائر او نضامعها يبحث عن المحيط الأطلسي وبما انها “عكوس” نطلب فتح الحدود حتى تبقى مغلقه
بيان وزارة الصحة حول الحالة الوباءية: كورونا جابت خوتها واولاد خالتها وعكوزتها وشيوخها ….
الموضوع بسال نتمنى من الله حسن الخاتمة
اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين
رمضان مبارك
هاد لجنة علمية دارت علم تاعها غير في شهر رمضان لي غادي تكون فيه انفلات ماداروش علم تاعهم على اشهر اخرة مثلا اخر سنة اعياد ميلاد تاعكم مالكم ماديرو عليهم لجنة علمية بلي حرام احتفال فيه او كدا او كدا شهر رمضان باش مايكونش صلاة تراويح ديري لجنة علمية على قبلها
يقول مثال ربط تصيب ما تسييب خرج قواة عمومية و جيش وشرطة .يتحركو في شوارع وازقة وفرض حضر تجول بالقوة لأن هدا وباء عالمي حكومة وملك ترخاو مع شعب حرية أكثر من لازم واكل شارب لابس ناعس في أمان وما عاجبهمش الحال .كل دول عربية وافريقية تتمنى أن تعيش مثل مغرب.
نريد معرفة من هي هذه اللجنة مكوناتها الأشخاص المكلفة ام إنها بروباكانيا الإعلام لحجي كامل برمضان
إن القطاع الذي أحسن التعامل مع هذا الوباء منذ الوهلة الأولى هو قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية . وحين رخص بإقامة الصلاة في المساجد أبقى على المراحيض مغلقة حتى الآن وهو أكبر قرار لتفادي العدوى إضافة إلى التباعد أثناء الصلاة . لكن عيد الأضحى (الكبش)(الحولي) المقبل يجب التفكير في إلغائه من الآن ، كي لا يكون مرة أخرى سببا في كارثة وبائية أخرى .
هاد الاوضاع مقلقة ما بانت حتى قرب رمضان، من الصيف هادي اكثر من 6 شهور ما بان ليكم والو زعما ملي قرب سيدنا رمضان عاد فقتو و اجتمعتو، و علاش مندوبة مندوبية الصحة بورزازات نفات بشكل قاطع وجود أي سلالة مغربية تابعة لها، راه عارفين كيتحكمو فينا غي المفسدين و كيتخلصو من عند فرنسا باش ما عمرهم يخدمو مصلحة السعب و لكن الله غالب ما عندنا جهد عليكم غي ندعيو فيكم الله ينتقم منكم كما انتقمتو من هاد الشعب و شردتوه و خرجتو عليه، الله ينتقم منكم فهاد الايام المباركة
سيكون هناك حجر صحي ومنع التنقل من أذان المغرب إلى الخامسة أو السادسة صباحا مع تشديد التنقل بين المدن والجهات.
يجب التشديد على فرض الكمامة، منح إمكانية العمل عن بعد للموظفين من أجل تخفيف الضغط على الحافلات و التنقلات، تشديد المراقبة على المقاهي و الأسواق، و المساجد ،المقاهي في نهار رمضان أصلا تكون مغلقة، الوباء لن ينتشر خلال الصيام و ترك الناس للاسترزاق، الحجر الصحي لن يجدي نفعا، هناك إجراءات بسيطة يمكن اتخادها و سيمر شهر رمضان بسلام، لا نريد إغلاقا
يقول المثل :” درهم وقاية خير من قنطار علاج ”
دولتنا عملت المستحيل لحماية مواطنيها واقتصادها ، وأصبح المغرب رغم محدودية إمكانياته من بين الدول المتقدمة في عملية التلقيح .ولهذا علينا كمواطنين يخافون على وطنهم ويقدرون المجهودات المبذولة ، أن نلتزم بما سيصدر عن المسؤولين مهما كانت المناسبات ، ولا ينكرر خطأ عيد الأضحى.
اودي اجيو من الاخير وقولو غادي نديرو حجر صحي شامل في رمضان . الوضع الصيحي مكتشوفوهش في طوبيس لي هاز 200 شخص المسرحية باينة الله ياخد الحق طلقو عباد الله كل واحد يدير شغلو كاينة موت واحدة كنتسالوها
إنفلات وبائي أيجي فرمضان مشكيلة هدي أصاحبي رمضان ره معظم الناس 95 % كيصبحو ناعسين حتى العصر وكيبقا شويا دالرواج ساعة ساعتين أوكلشي كيعاود إدخل لفطور أوكيشوف ديك القنوات الزوينين ديالنا فين أيكون الانفلات الوبائي
والله غير كتخربقو وسمحو ليا،،،،الاسواق الحافلات كلشي بلا كمامة،،،والليل الاغلاق،،،،هدا هو التخربيقوڤيش،،،،الحل هو إلزام الشعب بالكمامة والتباعد،،،،ومنع السفر في رمضان،،،الصلاة بالتباعد ،،،متر،،،،،اما الإغلاق لمجرد الاغلاق،،،لا يساوي شيء،،
أبارك هذه القرارات..لا يعقل أن نضع في اعتقادنا أن أصحاب القرار يريدون السوء والضرر للوطن ولاقتصاده…كما أن التهاون والتراخي الذي نلاحظه لا يجب أن نشجعه بتسيّب آخر وازدحامات و اكتظاظات جديدة..بل يجب منع الاكتظاظات القائمة وحث الناس على التقيد بالاجراءات…
لا للاغلاق في رمضان. اتركونا نصلي و ندعوا الله لعله يستجيب دعاء الناس و ان يرفع عنا هذا الوبااااء . لا توجد فقط كورونا هناك امراض عدة مميثة نحن مع الاجراءات و الاحتراز ولكن لما التهوييييل هو اصلا الموت علينا حق حتى من دون سبب فلما الخوف و التهوييييل نريد صلاة التراوييييح في رمضان مع مراقبة المساجد و الاسواق او يلا جا ء القدر بالموت فمرحبا بها لا رااااااد لقضاء الله و لو كنا في بروج محصنة….اتركونا نصلي الله يرحم الوالدييييين لعل الللللللللللله يرحمنا بدعوات الناس في رمضان…الا تدعون الناس لصلاة الاستسقاااء عنما يشح المطر فلما لا تدعونهم للاكثار من الصلاة و الدعاء لرفع الوباااااء …ساعة فقط نقضي فيها صلاة العشاء مع التراويييح فما بااااالك الناس تتجول في الاسواااااق لما يزيد عن 12 ساعة خلال النهار و الكل يحترم الاجراءات في المساجد هل ساعة من الزمن هي التي ضرتكم…..يا عجبا..
نتائج تكليخ الشعب لعقود طويلة لا توجد لدينا كفاءات محلية..لو كان التدبير المحلي في المستوى لاوكل لكل جهة حرية اتخاذ القرار المناسب بناء على الحالة الوبائية المحلية..لماذا تغلق دولة بأكملها في حين ان جهة او جهة تتضمن اغلب الحالات..لكن للاسف..لا تعلبم لا صحة لا كفاؤة ادارية ..القليل المتبقي يوجد في الرباط..المتبقي كولشي غير تيخربق..
هههه يعني غا نوجدو للحجر من وراء الافطار
بدون تعليق……. تبعية اقتصادية،سياسيةووووو .الى اين؟
اللجنة ماىشافتش الانفلات الاقتصادي و الانفلات الاجتماعي
راه الناس متضررة بزاف
يجب أن يكون هناك توازن عادل بين الإجراءات الصحية و الاحتياجات الاقتصادية و الرزقية و الاجتماعية للناس و إلا على الدولة التكلف بمساعدة المواطنين المتوقفين عن الشغل إذا أرادت الإغلاق عليهم كالطيور في الأقفاص.
المواطن المغربي يحذر من إنفلات جيبي مع الحجر في رمضان
عيد الأضحى العام الفائت بضعة أيام زادت حدة الوباء بشكل مروع فما بالكم بشهر كامل من التجمعات و الجولان خاصة في الليل و البعض منا يتصرف كأن الفيروس لا يصيب إلا الآخرين صراحة كاينين ناس لا يتفهمون و لا يريدون أن يفهموا بأن دول تفشى فيها الفيروس اصبحت عاجزة عن مواجهته رغم الامكانيات الصحية المتوفرة يمكن نصبرو شهر د الاحترام الاجراءات أو نزيدوا تمديد مدة تعشش الفيروس بيننا ليس هناك خيار آخر
السلوك الهمجي في ممارسة الشعائر الدينية و الخروج عن مقاصد العبادات و السقوط في الطقوس الشكلية الاستعراضية و الموسمية للتدين و الدين، اضافة للجهل و التخلف و الغباء و الانانية، تجعل من مناسبتي رمضان و العيد الاضحى جحيما سلوكيا و اجتماعيا مغربيا بامتياز، و (شوهة) حضارية عالمية تجعلنا اضحوكة العالم المتحضر العقلاني.
هذا تشخيص الوضعية الحضارية و الثقافية للمغاربة بدون جائحة كوفيد، أما مع الجائحة بان الوضع يصبح مونديالا عالميا في الفوضى و الاسراف و التبذير و العنف و الهمجية، بطلته كارثة وبائية كرتها فيروس مجهري تاجي اسمها كورونا.
من الواجب التشديد و الحرص على تدبير الحجر الصحي بما يتلاءم مع المعطيات الوبائية و درجة انتشار الحالات الحرجة . و هذه مسؤولية مؤسسات الدولة في الحفاظ على سلامة المواطن و اجتناب كل المخاطر كما هو حاصل في عدة دول .
وعليه بات من الضروري السهر على صحة المواطن عن طريق استثباب الحجر الصحي و الضرب بيد من حديد على كل العدميين و اولائك الذين يركبون على امواج الافكار الرجعية التي من شانها زعزعة المسار الوقائي من هذه الجائحة.
و كفانا الله من شر السفهاء و السفسطائيين و رمضان كريم للجميع.
أنا من وجهة نظري الخاصة ليست السلالات المتحورة هي المضرة بالمغاربة أو الناس عامة، و إنما هذه اللجنة بحد ذاتها و التي تعتبر لجنة تقنية و علمية لم نسمع بها بتاتا من قبل ولا نعرف نهائيا ماهي المعايير التي تعتمد عليها لإفساد نفسية المواطنين المغاربة، الله ياخذ فيكم الحق لي باغيين تسدوا علينا عاوتاني.
تقريبا جل التعاليق متشابهة وتقولون سوف يكون اغلاق في رمضان مع انني ضده جملة و تفصيلا لان وصل السيل الزبى لكن لمادا لا نلوم انفسنا قليلا؟الم تلاحضون ان المغاربة في الشارع نسوا شئ اسمه كورونا يعيشون حياة عادية وادا اغلقوا عليهم يزبدون و يرغدون نحن شعب قليل الوعي و منعدم عند البعض المشكل يبدئ من عندنا و نلومهم على قراراتهم التي لا اتفق مع البعض منها المهم طبقوا ما يقوله العلماء و المختصين و متخليوش لهم منين يدوزو لكم
عواشر مباركة واتمنى ان لا يكون هناك اغلاق تام
اتقوا الله في هذا الشعب، لقد بلغ السيل الزبا، كرهتونا في هذا البلد،تمديد، إغلاق، تمديد، إغلاق .الا لعنة الله على الكذابين، سلالة بيضاوية وسلالة في الداخلة ووووو أشد فتكا. لاحول ولا قوة إلا بالله. الله يأخذ فيكم الحق، تريدون حرماننا من أجواء رمضان، وكلنا عليكم الله في هذه العواشر.
الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي يريد إقفال المساجد خلال شهر رمضان.
هاد الانفلات الوبائي غادي يجي غير غير فرمضان بالليل أما دابا مع هاذ الزحامات فالسويقات مكاين وباء؟؟؟؟؟؟؟
جيونا نيشان بلا تلاوي لا حول ولا قوه الا بالله
مشيرا إلى تسجيل 696 إصابة خلال 24 ساعة المنصرمة
سبحان الله، نسيتيو ملي كنتيو كاتعطيو أرقام تجاوزت 6000 حالة و5000 حالة . بانت ليكوم غير 600
اودي راه عارفين اشنو غادي تقرر اللجنة العلمية بين قوسين () لانه كانشوفو اعضاءها ديما شادين التليفزيون ووسائل الإعلام الاخرى ماكاتسمع غير خطاب التهويل واليأس والتضخيم
نلفت انتباه الولاية والمديرية الجهوية للصحة في مراكش إلى أن الطالبات والطلبة يتجمعون بأعداد غفيرة، يوميا، أمام مدخل كليات جامعية من بينها كلية الحقوق بالداوديات. وبعد أن سألت أحدهم قال لي إنهم بصدد اجتياز امتحانات استدراكية.
السؤال الذي يفرض نفسه :
– أين باشا الحي المحمدي كي يتابع التجمعات البشرية الهائلة في كلية الحقوق والتي تشكل لا محالة بؤرا لانتشار الوباء؟
– أم أن صحة الطالبات والطلبة وساكنة مراكش لا تهم المسؤولين؟
التجمعات البشرية الهائلة أمام الكلية المذكورة تنذر بانفجار الوضع الوبائي في المدينة خصوصا مع استمرار توافد طالبات وطلبة من مناطق انتشرت فيها السلالات المتحورة ..
نرجو أيضا من هسبريس أن تخصص متابعة إعلامية لمظاهر عدم احترام الاجراءات الاحترازية قرب كليات جامعية من بينها كلية الحقوق بمراكش
الطوارئ الصحية والإجراءات الاحترازية والتدبير الوقائية فريق متكامل لا يهاب من الخصوم الا شهر رمضان وعيد الأضحى والصلوات الجماعية. فهو يستعد لها استعدادا يليق بها. أما ما تبقى من مضاهر الازدحام كالحافلات والشواطئ ومراكز التسوق فامرها هين ولا يرقى إلى مستوى الخصم المهاب.
الي متي سيبقو الناس في البيوت هاده مشكلة الدولة يجب علي الناس ان تتعايش مع جميع الفيروسات اتركو الناس تتضرع الي الله في المساجد لكي يرفع عنا الوباء
يكفي أن تقوم بجولة في الشوارع لترى أن أغلب الناس لا يرتدون الكمامة إضافة إلى الاكتظاظ الذي نشهده في مرافق عديدة= الحركة الاقتصادية ستكون جد ضعيفة.
هناك أناس يحملون الفيروس ولا يحسون بشيء لا يرتدون الكمامة ويوزعون المرض فترتفع أعداد المرضى ؛الحكومة تتزير باش العدوى تقلال.والاناس تنتقض الحكومة وتقول وهي على جهل واستهتار.
وما هو الحل؟ بما أننا نستورد القاح من الهند فلنفعل مثلهم اي العصا والزرواطة للجهال. الكمامة إجبارية راه الناس حاسبا راسها قوية. البس الكمامة ولا الغردة دلعصا.
سيرفعون عدد الإصابات علانية ليبرروا الإغلاق ، فهم مجرد خدم يطيعون أوامر الماسونية لإجبار الجميع على التلقيح واللقاح له علاقة مع شبكات 5G والله أعلم ، فالخطر قادم .
غي كولز غا تسدو وبلا فلسفة وزايدون تطور الوضعية نتوما اللي طورتوها
العلماء و لا الخبراء هوما اللي يصاوبو اللقاح من غير هادشي يشدو الارض ويلبدوها، مزال عاقلين بداية الازمة داك اللي قاليهم معمرنا غنوصلو للزناقي خاويين و الناس خايفين زيد عليها خبراء العلاج السحري هيدروكسي كلوروكوين راه كيداوي كورونا و دابا ولاو خبراء المتحورات و التراويح ،
ولم لم يظهر اثر لهذه اللجنة عندما كان المغرب يسجل5000 حالة يوميا.
الوباء كافر عندو غي مع الشعائر و المقدسات الاسلامية
في جميع الاحوال و بتفكير منطقي وعلمي الحالة الوبائية يجب ان تكون افضل من السنة الماضية. تم تلقيح اكثر 4 مليون شخص من الفئات الهشة و كبار السن بالإضافة للاشخاص اللدين اكتسبوا المناعة بعد أصابتهم ب كورونا. يعني على الاقل 40 من الشعب المغربي لديه الان مناعة جژئية او كاملة ضد المرض.
شكون لي ف هاد اللجنة العلمية بعدا؟؟