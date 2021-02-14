اللجنة اليهودية الأمريكية تدعم مغربية الصحراء

قال جيسون ايزاكسون، المسؤول عن الشؤون السياسية داخل اللجنة اليهودية الأمريكية، إن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه “كان منتظرا منذ مدة”، مضيفا أن هذا الاعتراف “قرار جد حكيم، ويستحق دعما متواصلا”.

واعتبر ايزاكسون، في مقال على الموقع الالكتروني لمجموعة الدفاع عن مصالح اليهود بأمريكا، أن الاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه واتفاقيات أبراهام، أمر “يشكل قطيعة جذرية مقارنة مع مناهج التفكير التقليدية”، مشيرا إلى أن هذا التطور “يمتد إلى المملكة المغربية، أقدم حليف لأمريكا الذي تمت معاكسته منذ أزيد من 60 سنة في جهوده لاسترجاع صحرائه”.

كما أضاف أنه من مصلحة أمريكا دعم المطالب التاريخية للمغرب على صحرائه، “مع التأييد الكامل وحشد الدعم الدولي للمخطط المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية”، موردا أنه بعد مرور ثلاثين سنة على إعلان وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض بشأنه تحت إشراف الأمم المتحدة بين المغرب وانفصاليي البوليساريو المدعومين من قبل الجزائر، مع وعد بتنظيم استفتاء لم ير النور أبدا وأصبح غير واقعي أكثر فأكثر، ومع موقف الجزائر التي تعارض بشكل مستمر تسوية متفاوضا بشأنها تحت إشراف الأمم المتحدة، تعترف بالمطالب المغربية، “فإن الوقت قد حان للتكيف مع الواقع”.

كما ذكّر بأن الدعم الأمريكي لمغربية الصحراء قد بدأ منذ عهد إدارة جورج دابليو بوش مع الاستمرار في دعم بعثة الأمم المتحدة للحفاظ على السلام وآلية التفاوض لتسوية هذا النزاع الاقليمي، مؤكدا في مقاله أن احترام موقف في غاية الأهمية بالنسبة لحليف يعمل على تحقيق أكبر قدر من الاستقرار والازدهار في منطقة تشكل بوابة قارية، “هو خيار ليس صعبا بالنسبة لأمريكا”.

وخلص الكاتب إلى أن مغربا قويا بتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، “سيكون شريكا أكثر مصداقية أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للولايات المتحدة في النهوض بالاستقرار الإقليمي ومحاربة التطرف والاستجابة للمتطلبات البشرية”.