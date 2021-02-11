اللعبي يظفر بـ"الجائزة الكبرى للشعر" في فرنسا

ظفر الشاعر المغربي البارز عبد اللطيف اللعبي بجائزة روجر كوالسكي الكبرى للشعر بمدينة ليون الفرنسية.

وقالت لجنة تحكيم الجائزة، التي تقدم سنويا لديوان شاعر حي باسم الشاعر الراحل روجر كوالسكي الذي ولد وتوفي بليون التي كتب بها جميع أعماله، في بيان لها، إن أعمال عبد اللطيف اللعبي تدعو إلى الالتزام الفني والفكري كطريقة للحد من المظالم، وأنه ينتج “جمالية المعارضة”.

ويعود البيان إلى معيش اللعبي، المناضل اليساري والمعتقل السياسي السابق، الذي هو “المَعين الأول لمؤلفاته الشعرية والروائية والمسرحية وكتاباته” التي تقع عند “التقاء الثقافات”.

وتوجت الجائزة ديوان اللعبي “لا شيء تقريباً”، الصادر عن دار نشر “لو كاستور أسترال”، قائلة إن مجموعة الأشعار هذه “تركز لحظات أساسية، من حياة، وهو نوع من الكتاب-الوصية، المفعم بالحكمة والتفاؤل”.

يذكر أن الشاعر عبد اللطيف اللعبي، المولود بفاس سنة 1942، توج سابقا بجائزة “غونكور” البارزة في المجال المتحدث بالفرنسية عن مجمل أعماله الشعرية، وبالجائزة الكبرى للفرانكفونية التي تقدمها الأكاديمية الفرنسية، وبجائزة محمود درويش للثقافة والإبداع، علما أنه أول من ترجم شعر محمود درويش إلى اللغة الفرنسية.