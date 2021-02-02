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ما خلق الله تعالى داءً إلا وخلق له دواءً، إلا السأم”، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسأم هو الموت”