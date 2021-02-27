"اللون الأحمر" ينهي معاملات بورصة الدار البيضاء

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و26 فبراير الجاري، في اللون الأحمر، حيث سجل مؤشراها الرئيسيان، مازي وماديكس، انخفاضا على التوالي 0,95 في المائة و0,99 في المائة.

ففي نهاية هذا الأسبوع، انخفض مؤشر مازي، وهو مؤشر يتكون من المعاملات المالية من نوع الأسهم، ليستقر في11.358,17 نقطة؛ بينما واصل مؤشر ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، الانخفاض ليستقر في 9.248,38 نقطة.

ومن جهته، سجل مؤشر “موروكو ستوك أنديس”، (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,93 في المائة، ليستقر في 926,27 نقطة.

أما بالنسبة إلى المؤشرات الدولية، فقد سجل “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” تراجعا بـ0,71 في المائة، ليستقر في 10.428,24 نقطة؛ بينما سجل “إف تي إس إس إي موروكو آل- ليكيد” تراجعا بنسبة 1,06 في المائة، مسجلا 9.721,93 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، فقد خسر بنسبة 1,12 في المائة ليستقر في 862,02 نقطة.

وعلى المستوى القطاعي، اختتم 14 قطاعا من أصل 24 مؤشرا متداولا في البورصة الأسبوع في المنطقة السلبية. وسجل قطاعا “الحراجة والورق” و”الهندسيات والتجهيزات الصناعية” وكذلك “المشاركة والترويج العقاري” انخفاضا على التوالي 5,4 في المائة و4,3 في المائة و4,25 في المائة.

وفي المقابل، سجل قطاع “التجهيز الإلكتروني والكهربائي” ارتفاعا بنسبة 3,58 في المائة، وهو أداء أفضل، متقدما على “النفط والغاز” (زائد 2,13 في المائة).

وقد بلغت رأسملة البورصة أزيد من 585,9 مليارات درهم؛ في حين ارتفع حجم التداولات إلى ما يفوق 469,7 ملايين دهم.

وفي ما يخص الأداء الأسبوعي للأسهم، تصدرت كل من “Cartier Saada” بـ(زائد 4,3 في المائة) القائمة، وNexans Maroc (+3,58 في المائة)، و”إقامات دار السعادة” ( 2,84+ في المائة)، وSothema (+1,96 في المائة)، وطوطال المغرب (+1,57 في المائة).

ومن ناحية أخرى، سجلت Alliances (-6,83 في المائة)، وDouja Prom Addoha (-5,6 في المائة)، وSalafin (-5,56 في المائة)، ومجموعة M2M(-5,45 في المائة) أكبر انخفاض خلال الأسبوع.

وعلى مستوى القيم الأكثر نشاطا في هذا الأسبوع، تصدرت “اتصالات المغرب” بحصة 32,72 في المائة، يليها التجاري وفا بنك (18,74 في المائة)، وSODEP-Marsa Maroc (8,55 في المائة)، وكوزيمار (3,83 في المائة).