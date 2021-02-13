المؤشرات الوبائية تتراجع بجهات المغرب .. عدد الملقحين يلامس 1,4 ملايين

انخفض معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمغرب هذا الأسبوع إلى 2780 حالة، بعدما وصل إلى 4198 إصابة خلال الأسبوع الفارط، وانخفضت أيضا الوفيات إلى 66 حالة بعدما بلغت 119 حالة في الأسبوع الأخير.

ووصل عدد المستفيدين من عملية التلقيح ضد “كوفيد-19” إلى غاية اليوم السبت 1.388.539 شخصا، بينما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 479 حالة، وتوفي 10 أشخاص.

في المقابل، تعافى من “كوفيد-19” 548 شخصا، لتصل بذلك نسبة التعافي إلى 96 بالمائة، في حين استقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة طيلة الأسابيع الأخيرة، وعرفت البلاد 43 حالة حرجة جديدة، في حين انخفض معدل ملء أسرة الإنعاش إلى 15.3 بالمائة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 195 حالة إصابة بكورونا في اليوم الأخير، توزعت بين 143 بالدار البيضاء، و14 بالجديدة، و11 ببرشيد، و10 حالات بالمحمدية، و9 بمديونة، و7 بالنواصر، وحالة واحدة بسطات.

وعرفت جهة الرباط سلا القنيطرة 100 حالة، توزعت بين 28 بسلا، و24 بالقنيطرة، و21 بسيدي قاسم، و10 حالات بالصخيرات تمارة، و7 بالخميسات، و5 بالرباط، ومثلها بسيدي سليمان.

شهدت جهة طنجة تطوان الحسيمة 42 حالة، توزعت بين 23 بطنجة أصيلة، و8 حالات بالعرائش، و6 بالحسيمة، و3 بالمضيق الفنيدق، وحالتين بتطوان.

ووفق مصالح وزارة الصحة، فقد نالت جهة مراكش آسفي 40 حالة، توزعت بين 31 بمراكش، وحالتين بكل من اليوسفية والصويرة والرحامنة، وحالة واحدة بكل من شيشاوة والحوز وآسفي.

حصدت جهة الشرق 33 حالة، توزعت بين 14 بوجدة أنجاد، و13 بالناظور، و4 حالات ببركان، وحالة واحدة بكل من جرسيف والدريوش.

وبالنسبة إلى جهة سوس ماسة فقد كان نصيبها 23 حالة، توزعت بين 19 بأكادير إداوتنان، وحالتين باشتوكة آيت باها، وحالة واحدة بكل من إنزكان آيت ملول وتزنيت.

كما أحصت جهة فاس مكناس 14 حالة، توزعت بين 5 حالات بفاس، و3 بمكناس، وحالتين ببولمان، ومثلهما بتازة، وحالة واحدة بكل من صفرو وتاونات.

وسجلت جهة العيون الساقية الحمراء 9 حالات، كلها بالعيون؛ في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 8 حالات بوادي الذهب.

وذكرت النشرة اليومية أن جهة درعة تافيلالت نالت 7 حالات، توزعت بين 3 بورزازات، وحالتين بالرشيدية، ومثلهما بتنغير.

أما جهة بني ملال خنيفرة فقد سجلت 5 حالات، توزعت بين 3 بخريبكة، وحالتين ببني ملال؛ فيما سجلت جهة كلميم واد نون 3 حالات، جميعها بكلميم.