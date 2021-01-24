المؤشر الوبائي يعود إلى الارتفاع بمليلية المحتلة

شهد تطور الحالة الوبائية في مدينة مليلية المحتلة، خلال الأيام الأربعة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد، بمعدل أزيد من 80 حالة كل يوم.

ورصدت مديرية الصحة بحكومة مليلية، الجمعة، 88 إصابة جديدة بفيروس “كوفيد-19″، ما رفع العدد الإجمالي للحالات النشطة إلى 900 حالة.

وحسب موقع “ألفارو دو مليليا”، فإن الإصابات الجديدة شكلت ضغطا على المستشفى الإقليمي “كومركال”، خاصة في وحدة العناية المركزية التي تتواجد فيها 10 حالات تتلقى العلاج.

واستنادا إلى المعطيات التي أوردها المصدر الإعلامي ذاته، فقد سجلت المدينة المحتلة، منذ بداية انتشار الوباء شهر مارس الماضي، 5583 حالة إصابة بالفيروس، تعافى منها 4634 حالة وتوفي 49 مصابا.

يُذكر أن عملية تطعيم مواطني الثغر المحتل باللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد، ابتدأت في الـ27 من شهر دجنبر المنصرم، وبلغت نسبة التغطية إلى حد الآن 68,8%.