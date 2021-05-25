الماء يخرج سكانا بسبت أولاد النمة إلى الاحتجاج

احتج، الاثنين، العشرات من سكان حي الرجاء 2 بجماعة سبت أولاد النمة، التابعة لعمالة إقليم الفقيه بن صالح، أمام بناية الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء بالمدينة، تنديدا بتأخر مشروع الربط بشبكة الماء الشروب، الذي انطلق منذ حوالي سنة ونصف السنة في إطار اتفاقية شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الجماعي والوكالة الجماعية لتوزيع الماء بتادلة.

المشاركون في الوقفة رفعوا شعارات تطالب السلطات المحلية بالتدخل للإسراع بربط منازلهم بمشروع الماء الشروب، والذي يهم أزيد من 1600 منزل بعدد من أحياء مدينة سوق السبت؛ وهو المشروع الذي شرع في تنفيذه منذ حوالي سنة ونصف السنة.

وقال ربيع مجيد، رئيس جمعية حي الرجاء2، في تصريح لهسبريس، إن “ساكنة سوق السبت، ومن ضمنها قاطني حي الرجاء2، تعاني من مجموعة من المشاكل الاجتماعية؛ أهمها الماء الشروب والصرف الصحي والتبليط‘”، مبرزا أن “الوقفة الاحتجاجية هي تعبير صارخ على حجم المعاناة التي تعيشها ساكنة الحي في غياب الماء الشروب”.

وشدد المتحدث على أن العديد من المنازل بأحياء أخرى تم ربطها بشبكة الماء الشروب في الوقت الذي لا تزال عائلات في حي الرجاء2 محرومة، قائلا إن هناك ممارسات غير مفهومة ترافق هذه العملية؛ ما يستدعي الانتباه حتى لا يتم توظيف الملف لأغراض أخرى.

وأضاف رئيس جمعية حي الرجاء2 أنه تم ربط ما يناهز 25 في المائة من المنازل بالحي سالف الذكر، بينما يتم التماطل بشأن الباقين، متهما من أسماها بـ”جهات معينة” بوضع العراقيل أمام مد قنوات الماء وربط المنازل بالشبكة.

وفي هذا السياق، استغربت مواطنة من سكان حي الرجاء2 غير المستفيدين من رخص الربط بالماء من استفادة بعض جيرانها من الشبكة في الوقت الذي لا تزال هي وأسرتها تعاند الزمن القاسي من أجل الحصول على هذه المادة من حي مجاور لمقر سكناها، بالرغم من أن ملفها استوفى كل الشروط المطلوبة، وهو رهن المصلحة المعنية منذ مدة.

ومن جانبها، أوضحت حنان أبو الفتح، المديرة العامة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، أن عمليات الربط بشبكة الماء بسبت أولاد النمة، كما بالعديد من الجماعات الترابية الأخرى، تتواصل بشكل سلس، مشيرة إلى أن معالجة هذا الكم من الملفات (1600 طلب) يتطلب حيزا زمنيا.

وعزت المسؤولة ذاتها التأخر الحاصل في إيصالات الربط بقنوات الماء الشروب بسبت أولاد النمة إلى ضعف المعدات والموارد البشرية واللوجستيك لدى المقاولة الأولى التي نالت الصفقة، مشددة على أنه تم تدارك الأمر، حيث جرى تفويت إيصالات الربط إلى مقاولة جديدة قصد تجويد الخدمات والإسراع بها، استجابة لتطلعات الفئات المستهدفة.

وبخصوص حي الرجاء2، أكدت المديرة العامة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة أن جميع من قام بالإجراءات المعمول بها في هذا الإطار قد استفاد من الماء الشروب، وأن حوالي 80 أسرة من الراغبين في الاستفادة ستتم معالجة ملفاتها في غضون الأيام القليلة المقبلة شريطة الإسراع بأداء رسوم الربط في أجل أقصاه يوم الجمعة المقبل.

وفي تعليق له على الموضوع، نفى مسؤول من الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بسوق السبت وجود أي تماطل في ربط المنازل بشبكة الماء الصالح للشرب، موضحا أن الوكالة تقوم بالربط بناء على لوائح اسمية تتلقاها من باشوية مدينة سوق السبت، مشيرا أن موظفي الوكالة يقومون بمجهود مضاعف من أجل دراسة الملفات وتنفيذها على الرغم من الخصاص الكبير في عدد المستخدمين.

يشار إلى أنه جرى، بعد نهاية الوقفة الاحتجاجية، عقد اجتماع بباشوية سبت أولاد النمة ترأسه الباشا بحضور المديرة العامة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء بجهة بني ملال خنيفرة وممثلي السكان، حيث تم تشخيص مختلف الإشكالات التي أخرت عملية استفادة المحتجين من الماء الشروب إلى غاية الآن، وتم التداول بشأن بعض الحالات المتواجدة في أماكن لم يشملها تصميم التهيئة أو تقتضي استفادتها اتباع مسطرة نزع الملكية.