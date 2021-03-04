"الماط" يتأهل لربع نهائي الكأس أمام خنيفرة
هسبريس من الرباط
الخميس 4 مارس 2021 - 17:50
حسم فريق المغرب التطواني لكرة القدم، بطاقة التأهل لدور ربع نهائي مسابقة كأس العرش بعد تغلبه مساء اليوم الخميس، على حساب مضيفه شباب أطلس خنيفرة بثلاثية لواحد في مباراة دور ثمن مسابقة كأس العرش.
وتناوب على تسجيل أهداف المغرب التطواني كل من هشام الخلوة في مناسبتين وشعبان اد شيلوندا، فيما سجل عبد الحي الفرسي، الهدف الوحيد لشباب أطلس خنيفرة.
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