"الماط" يتأهل لربع نهائي الكأس أمام خنيفرة

"الماط" يتأهل لربع نهائي الكأس أمام خنيفرة
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الخميس 4 مارس 2021 - 17:50

حسم فريق المغرب التطواني لكرة القدم، بطاقة التأهل لدور ربع نهائي مسابقة كأس العرش بعد تغلبه مساء اليوم الخميس، على حساب مضيفه شباب أطلس خنيفرة بثلاثية لواحد في مباراة دور ثمن مسابقة كأس العرش.

وتناوب على تسجيل أهداف المغرب التطواني كل من هشام الخلوة في مناسبتين وشعبان اد شيلوندا، فيما سجل عبد الحي الفرسي، الهدف الوحيد لشباب أطلس خنيفرة.

المغرب التطواني شباب اطلس خنيفرة كأس العرش كرة القدم

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