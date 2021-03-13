"الماغانا" تدعم فريق الرجاء بملايين السنتيمات

ساهم فصيلا “أولتراس الإيغلز” و”الغرين بويز” المناصرين لنادي الرجاء الرياضي، بمبلغ مالي مهم لمساعدة المكتب المديري للنادي على توفير طائرة خاصة تُقل “النسور” إلى الديار الزامبية لمواجهة نادي نكانا المحلي لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن مجموعة “الماغانا” ساهمت بمبلغ مالي قدره مئة ألف درهم، لتأمين كراء الطائرة، رغم أن الفصيلين غير راضيين عن المكتب المسير الحالي بعد عجزه عن تحقيق مجموعة من المطالب، وهو ما دفع “إيغلز” و”غرين بويز” إلى المطالبة باستقالته بعدما بات غير قادر على تسيير الفريق “الأخضر”.

كما وجه “غرين بويز” و”إيغلز” رسالة شديدة اللهجة إلى المكتب الحالي، من خلال بلاغ لهما نشر على شكل “فيديو” على صفحتيهما الرسميتين بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قبل ساعات، مؤكدين أن الوقت قد حان لإحداث تغيير في إدارة الرجاء بعدما فشل المكتب الحالي في تعيين إدارة تقنية أو رياضية مختصة منذ أكثر من سنة، وهو ما اعتبره الفصيلان “فضيحة”.

واتهما المكتب بعدم ايجاد صيغة من أجل التقليل من المشاكل المادية للنادي، والفشل في مشروع أكاديمية الرجاء التي أصبحت في “طي النسيان”.

وأضاف الفصيلان في البلاغ المذكور أن مسؤولي النادي غير قادرين على مناقشة وإيجاد حلول لمجموعة من الملفات، وعبرا عن امتعاضهما من المستوى “المتواضع” للفريق خلال المباريات الأخيرة.

وأكد “الغرين بويز” و”الإيغلز” أنه يجب على المكتب المسير للرجاء تقديم استقالته، وعلى مكونات الرجاء الاشتغال لإيجاد وجوه جديدة قادرة على تسطير وتنفيذ برنامج عمل يتضمن حلولا آنية واستراتيجية واضحة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، والكف عن الارتجالية والتسيير العشوائي والخطابات الشعبوية.

وخلص الفصيلان إلى أن هذه المرحلة هي فرصة لمن يريد الخير للرجاء لتغليب المصلحة العامة، وحذرا منخرطي النادي وحملاهم مسؤولية الوضعية التي وصل إليها، وأكدا على ضرورة ايجاد الخلف.

وشددت “الكورفا سود” على أن المكتب المسير عجز عن إخراج الفريق من الأزمة التسييرية والمالية، لهذا وجب عليه الاستقالة من مهامه.