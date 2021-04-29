"المبادرة" تعزز الإدماج الاقتصادي لشباب بني ملال

ترأس خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، الأربعاء بمقر الولاية، أشغال اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دورتها الأولى برسم سنة 2021؛ وذلك تفعيلا للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن الملك محمد السادس انطلاقتها يوم 19 شتنبر 2018.

وبالمناسبة، ذكر الوالي بالإنجازات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقتها، كما أشاد بالنتائج الهامة التي تم تحقيقها على مستوى إقليم بني ملال برسم السنة المالية 2020، سواء من ناحية الكم أو الكيف؛ بالنظر إلى عدد ونوعية هذه المشاريع والفئات المستهدفة والخدمات التي تقدمها أو ستقدمها في إطار تشاركي وتعاقدي.

كما أشار والي جهة بني ملال خنيفرة إلى أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تمكنت برسم هذه السنة المالية، بمعية اللجان المحلية وباقي الفاعلين التنمويين، من إنجاز 70 مشروعا، بكلفة مالية إجمالية قدرها 115.562.645.00 درهما، ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما قدره 87.200.866.00 درهما.

وشدد خطيب الهبيل على ضرورة مضاعفة الجهود وتعبئة كل الشركاء وفق مقاربة تشاركية مبنية على التشاور والتضامن والمشاركة الفعالة والثقة المتبادلة والتحمل الملتزم للمسؤولية، وذلك عبر تكريس مبدأ الشراكة والتعاقد والحكامة الجيدة والشفافية ومراقبة الحسابات والرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء.

كما تطرق الوالي إلى الاعتمادات المالية برسم السنة المالية الجارية، البالغ قدرها 70.864.339.00 درهما، وستتم برمجتها للبرامج الأربعة التي ترتكز عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ جرى تخصيص 30.955.625.00 درهما لبرنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، ما سيمكن من إنجاز مجموعة من المشاريع المعتمدة برسم سنة 2021 ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية بالوسط القروي (البنيات الأساسية بالجماعات القروية الأقل تجهيزا، الربط بالشبكة الكهربائية والتزود بالماء الشروب، وبناء الطرق والمسالك…).

كما تمت برمجة 7.471.291.00 درهما لبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، إذ سيتم تمويل إتمام مشروع إحداث مركز الإسعاف والإدماج الاجتماعي للتكفل بالأشخاص بدون مأوى بالجماعة الترابية أولاد امبارك، بغلاف مالي قدره 4.000.000.00 درهم، واقتناء حافلتين لنقل التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة بكل من بني ملال وقصبة تادلة، بكلفة مالية قدرها 750.000.00 درهم، ودعم تدبير وتسيير بعض مراكز الاستقبال التي تشرف عليها جمعيات تشتغل في مجالات تتعلق بالأطفال المتخلى عنهم، والمصابين بداء القصور الكلوي، والتوحديين، والأشخاص من فئة الثلاثي الصبغي، المصابين بداء فقدان المناعة، وغيرهم من الفئات الهشة بكلفة مالية قدرها حوالي 1.780.000.00 درهم.

وفي الإطار ذاته جرت برمجة 10.800.000.00 درهم لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، إذ سيتم تمويل 42 مشروعا بكلفة مالية قدرها 4 000 000,00 درهم، تم انتقاؤها في إطار اتفاقية شراكة موقعة بين مؤسسة البحث والابتكار في العلوم والهندسة واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وتروم توفير المواكبة القبلية والبعدية لحاملي المشاريع.

كما سيتم تخصيص 3.000.000.00 درهم للمساهمة في تمويل المشاريع التي سيجري اختيارها بواسطة مباراة انتقاء أفكار المشاريع المقترحة من طرف التعاونيات، المقاولات الصغيرة والمتوسطة، حاملة المشاريع المنبثقة من دراسة سلاسل القيم الرئيسة الواعدة بالإقليم، بناء على اتفاقيات الشراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وحاملي هذه المشاريع.

كما سيخصص مبلغ 1.400.000.00 درهم لدعم إحداث وتسيير فضاءات للتوجيه المهني للشباب بالإقليم، تستهدف تقريب المعلومة المتعلقة بسوق الشغل وفرص دعم ومواكبة المشاريع المقاولاتية والاقتصاد الاجتماعي، مع برمجة 20.487.423.00 درهما لبرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.