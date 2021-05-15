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‫تعليقات الزوار

6
  • التازي
    السبت 15 ماي 2021 - 00:28

    إذا لم تتدخل الدولة في أسرع فسيتحول الأمر إلى عصابات تطلب الجزية من المواطنين مثل ما كان عليه الحال في الهند في الخمسينات و بعض دول أمريكا الجنوبية إلى حد الآن.
    الأمر خطر جدا و الدولة نائمة.

    14
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  • رحمان علي
    السبت 15 ماي 2021 - 00:30

    دليل على تراجع البلد بشكل مهول ودليل على تدمير البادية ودليل على فشل الدولة وسرقة اموال الشعب وتفشي الفساد ودليل على بيع الاًوهام بمشاريع الخير والنماء طيلة عشرات السنين ودليل على تقطع اوصال المجتمع ودليل على ان البلد يتجه نحو المجهول رغم كل التطبيل والتهليل !!

    9
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  • يوسف سرحان
    السبت 15 ماي 2021 - 00:31

    هادو موصيبة تسلطات علينا بجوج نصابة، صحاب الجيلي أغلبهم غير الكلوشارا و كايستعرضوا العضلات و خبثهم لسلب المواطن ثمن توقفه أو وقوفه على الرغم أن المكان ليس ب باركينج وجل المواطنين كايخلصوا باش يتقيو شرهم….أما المتسولون نصابة من نوع آخر بالخصوص هادوك لي دايرين النقاب أغلبهم ماكايكونوش مخصوصين أو كايداعيو أنهم سوريين باش يتعاطفوا معاهم الناس…..

    10
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  • مروان
    السبت 15 ماي 2021 - 00:37

    إزعاج كبير تسببه هذه الشريحة وخاصة اصحاب السترات الصفراء. المتسول قد تجود عليه بما استطعت وقد تصرفه بالكلمة الطيبة اما شمكارة السترات الصفراء يفرض عليك اتواة ويحدد لك التسعيرة وكان الباركينك ورثه عن أبوه وأغلبهم مسلحون بالسكاكين في حالة اعتراض شخص عن الثمن الدي يصل في بعض الأماكن إلى 20 درهما في طريقي عند العودة من العمل اتوقف دقيقتين عند مخبزة لشراء خبزة مسوسة ب1.20سنتم وادفع درهمين لصاحب السترة والا ستنال حضك من لبس والإهانة..

    10
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  • AICHA
    السبت 15 ماي 2021 - 00:41

    المتسول وحارس السيارات بدون ترخيص هما وجهان لعملة التسول، اضف بالاضافة الى غاسل السيارات وماسح الاحذية والحمال وبائع الاكياس البلاستيكية وبائع الماء الصيفي وغيرهم من الذين يتسولون كل على طريقته

    3
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  • أستاذة وطنية
    السبت 15 ماي 2021 - 00:55

    أصحاب السترات الصفراء لصوص في صفة عساس باغي لفلوس بأي طريقة ولو بالزرواطة يلا رفضتي يشرط ليك الطموبيل بسهولة وانت ك تشوف بعينيك وما تقدر تقول والو دك راسك وهرب بجلدك

    0
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