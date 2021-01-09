عدد المتعافين من الوباء يتجاوز 423 ألفا بالمغرب

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1416 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 451.637 حالة في المغرب منذ بدء الجائحة.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 24 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7709 حالات، بينما تم تسجيل 1469 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 423.541 حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة حالياً 20.387، منها 1052 حالة خطرة أو حرجة، و72 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كوفيد- 19″ فيصل إلى 33.3 في المائة.

وعلى مستوى توزيع الإصابات الجديدة، سجلت 457 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، منها 352 في الدار البيضاء، و33 في النواصر، و27 في المحمدية، و21 في الجديدة، و14 في سطات، و7 في برشيد، وحالتان في مديونة، وواحدة في سيدي سليمان.

وفي المرتبة الثانية جاءت جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ350 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، منها 151 في طنجة أصيلة، و56 في تطوان، و52 في الحسيمة، و43 في المضيق الفنيدق، و31 في العرائش، و12 في الشاون، و3 في الفحص أنجرة، وحالتان في وزان.

فيما سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 135 حالة جديدة، منها 37 في كل من سلا والصخيرات تمارة، و26 في القنيطرة، و19 في الرباط، و9 في سيدي سليمان، و4 في سيدي قاسم، و3 في الخميسات.

وفي جهة الشرق، تم رصد 113 حالة جديدة، منها 47 في وجدة أنجاد، و29 في بركان، و24 في الناظور، و6 في الدريوش، و3 في كل من تاوريرت وجرسيف، وحالة واحدة في فجيج.

أما على مستوى جهة مراكش آسفي فسجلت 108 إصابات جديدة، منها 61 في مراكش، و21 في الصويرة، و12 في آسفي، و5 في قلعة السراغنة، و3 في اليوسفية، ومثلها في شيشاوة، وحالتان في الحوز، وحالة في الرحامنة.

فيما أحصت جهة سوس ماسة 88 مصاباً جديداً بـ”كورونا”، منهم 35 في أكادير إداوتنان، و15 في تزنيت، و12 في كل من تارودانت وإنزكان آيت ملول، و10 في طاطا، و4 في شتوكة آيت باها.

كما أفادت وزارة الصحة أن جهة فاس مكناس سجلت 48 إصابة جديدة، منها 31 في فاس، و9 في مكناس، و7 في تازة، وحالة واحدة في تاونات.

وأصيب على مستوى جهة بني ملال خنيفرة 32 شخصاً، منهم 14 في كل من بني ملال وخريبكة، و3 في خنيفرة، وشخص واحد في الفقيه بن صالح.

فيما تم تسجيل 31 إصابة جديدة في المجموع بجهة درعة تافيلالت، منها 12 في كل من زاكورة والرشيدية، و4 في ورززات، وحالتان في ميدلت، وواحدة في تنغير.

أما في جهة العيون الساقية الحمراء فتم رصد 19 حالة جديدة في العيون، و4 في بوجدور، و3 في كل من طرفاية والسمارة.

وفي جهة كلميم واد نون أصيب 22 شخصاً بالفيروس، منهم 9 في كلميم، و7 في سيدي إفني، و3 في كل من طانطان وآسا الزاك، فيما أصيب فقط بجهة الداخلة وادي الذهب 3 أشخاص على مستوى وادي الذهب.

ومن حيث الوفيات الـ24، فقد سجلت 4 حالات وفاة بكل من الدار البيضاء وأكادير إداوتنان، و3 في الرشيدية، وحالة واحدة في كل من الجديدة وسطات وتطوان والحسيمة وسلا ووجدة أنجاد وبركان والصويرة وفاس وتاونات والفقيه بنصالح وزاكورة.