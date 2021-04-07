"المتعاقدون" يخططون لإنهاء الموسم الدراسي بإضرابات ومسيرات وطنية

فيما تستمر حالة الشد والجذب بين الأساتذة المتعاقدين والسلطات الأمنية في شوارع العاصمة الرباط، خلال اليوم الثاني على التوالي من الاحتجاجات الداعية إلى إسقاط “التعاقد”، قررت الأطر التعليمية الغاضبة التصعيد بخوض إضراب جديد خلال يومي 9 و10 أبريل، وتمديد الإنزال الوطني لليوم الثالث.
وبرر الأساتذة المتعاقدون، الذين يخوضون احتجاجات دورية في العاصمة الرباط، خطوة التصعيد، بالنظر إلى غياب إشارات لفتح حوار معهم، لا سيما بعد “اعتقال” 20 أستاذا خلال آخر مسيرة نظموها في الرباط؛ وهو ما زاد من غضب الأطر التعليمية.
ويتدارس الأساتذة المتعاقدون خيارا تصعيديا آخر للرد على “صمت” وزارة التربية الوطنية، يتمثل في إنهاء الموسم الدراسي الحالي، والدفع نحو اتخاذ إجراءات “راديكالية”؛ فيما ترفض أطراف داخل “تنسيقية أساتذة التعاقد” هذا الخيار، بالنظر إلى كلفته “الباهظة”.
ولم يثنِ قرار السلطات العمومية بمنع أي تجمع في مدينة الرباط تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية الأساتذة المتعاقدين في خوض إنزالهم؛ فيما استبقت سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة “خطوة” الأساتذة النزول في شوارع العاصمة بإصدار إشعار تخبر فيه الأطر التعليمية بمنع “كل أشكال التجمهر.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب الأربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية. كما يسعى “الأساتذة أطر الأكاديميات” إلى الضغط على الحكومة.
وتدخلت القوات العمومية، الأربعاء، بقوة لمنع وصول المحتجين إلى قبة البرلمان، حيث جرى تفريق الأساتذة الذين كانوا يتطلعون إلى الوصول إلى شارع محمد الخامس وسط العاصمة.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراثونية بين المتنازعين، فإن الوضع لا يزال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف، كما يوسع دائرة الرافضين.
قوم ﻻ يفقه ما بكتب ، ﻻ يعني عدم قبول بنود العقد يعني استقالة أو طرد… وأخيراً سنتنفس الصعداء ، ويجب ضخ دماء جديدة في التعليم. نهاية المشاغبين .
الأساتذة المتعاقدين نهجوا مع الدولة سياسة تمسكن حتى تتمكن.
يجب طردهم لعدم إحترامهم لتعاقدهم وتوظيف شباب في المستوى لإنقاذ تلاميذ الفقراء من الضياع وأن تكون عقدة العمل لمدة سنتين قابلة للتجديد
الناس كتقلب على الخدمة ومالقياهاش وانتم مفشين على الخدمة باغيين تخدمو مع الدولة صحة
وزير التعليم امزازي هو المسؤول لانه اغلق ابواب الحوار
للأسف، لا يمكن للبلاد أن تتقدم بهكذا عقلية. الحياة حقوق و واجبات … و العقد شريعة المتعاقدين.
لا حول ولا قوة إلا بالله
معركة الشد والجذب بين المعلمين ووزارة التعليم ضحيتها التلاميذ وأولياء أمورهم.
لا ندري إلى أين يأخدنا مصير هذا البلد سأبيع ممتلكاتي وأرحل الى الابد لا يمكن الاستمرار مع هذه القرارات والعشوائيات
اللآن اعرف جيدا إحساس من يركبون امواج البحر للفرار وأعرف إحساس من يجلسون وراء القضبان عندما نعود الى الوراء ندرك أن اجدادنا كانت كلمتهم مسموعة عند الدولة وكانت كلمتهم هي العليا ولا يأبهون بقرارات الدولة فقط يناقشون أمورهم مع شيخ القبيلة ويتخذون قرار ينفعهم ويقفون حتى في وجه الدولة ما نجحت فيه دولتنا هو تفرقة الشعب المغربي واستحماره وعلمنته
الخاسر الوحيد هو التلميد مند دخول المتعاقسين الى ساحة المدرسة انتشر الهدر المدرسي بشكل كبير والدوروس التي في داكرة التلميد هو الاضراب تم العطلة تم الاضراب نتمنى من المتقاعسين يقراو مزيان ماينص عليه العقد نتمنى من وزارة المالية مراقبة والحرص على الاقثطاعات
في الدستور كل السلطات والتعيينات المدنية والعسكرية مركزة بيد الملك.حتى حق التعيين في المناصب “العليا” المخولة دستوريا للحكومة و رئيسها يتم الرجوع فيها للقصر و انتظار الموافقة!لكن عندما يتعلق الأمر بالفشل و الإفلاس، نرى و نشهد التنصل و التملص من تحمل المسؤولية! “الحكومة”المنتخبة المنخوبة موجودة للعب دور و أكسيسوار منديل المناخر و أشياء أخرى!هل تم إقرار و تشريع التعاقد من دون الرجوع لرجال الملك في الظل؟ هم من رجعوا للحكومة من أجل تمريره و ربما فرضه! من له سلطات و صلاحيات، عليه أن يمارسها و يتحمل كل تبعات الممارسة خيرا و شرا!إذا كان أحد ما غير قادر على ذلك أو لا يريد ذلك، فعليه أن يرجع الأمر كله لأهله؛ أي الشعب عن طريق الديموقراطية كجميع الأمم المحترمة!إن نجح الشعب فبه، له و من أجله؛ إن فشل فبه و عليه!إطيح، إنوض مع راسوا ماشي مشكل!أما اختباء الفاشلين المفلسين وراء حجة فشل الحكومة، فهذا جبن،غباء و قلة لحيا! هم من يهندسون فشل و إفلاس كل شيئ لخدمة مصالحهم و مناصبهم النصبية!ما بقى عندنا فين نكحزو و لا نزيدو! هاذ المهزلة خاصها تسالي!اللي وصلنا لهاذ الكارثة خصو يقدم لحساب نجاحا،فشلا و إفلاسا!
لازلت اكررها كأب لتلاميذ يدرسون. و كمواطن غيور على وطنه، فإني أدعو الحكومة الى الإسراع في حل هذا المشكل بإلغاء التعاقد. والحفاظ على كرامة الأستاذة والأستاذ والتوقف عن التعنيف الذي لن ينتج عنه الا مزيدا من الإحتقان.
دعيناكوم لله ياخد.فيكوم الحق على هاد الضياع لي ضيعتو ولادناودعيناكوم لله الواحد الاحد كيما درتو لولادنا يدار لولادكوم
ربما هذه الإضرابات ولو أنها حق من أجل مطالب تخدم مصلحة الدولة التي ستلجؤ للإقتطاعات من رواتب المضربين وهذا سيوفر للخزينة الأكاديميات عبئ هذه الرواتب. فالدولة لا يهمها مستوى التلاميذ وما يهمها هو توفير أستاذ ولو كان مضربا وتعفى من المسؤولية.
المرجو من الوزارة الوصية اتخاد التدابير الازمة لردع مثل هذه الخروقات . وإنهاء عقود أساتذة لا يقومون بواجبهم المهني ، مع السهر على تكوين أساتذة في المستوى المطلوب.
على الذين سيحتجون مستقبلا عن التعاقد ان لا يوقعوا العقد ان لم يعجبهم العرض أو ان لا يجتازوا مبارة التعاقد ليضعوا الدولة أمام خيار إلغاء التعاقد حتى لا يساهموا في تدهور التعليم في بلدهم .
كل الشر والسم مجتمع في رأس الأفعى، بمجرد قطعه مهما كانت الكلفة سيفقدون السيطرة، وسيرتكبون أفعالا جنونية، وهذا ما نريد أصلا، أما الحوار فسيكون بعد أن يطأطؤوا رؤوسهم، أما الموسم الدراسي فلا مشكلة فيه، سيتم الانتقال إلى التعليم عن بعد، ويمشيو ينشو الذبان فهاد الحرارة، وإذا مبغاوش يدخلو النقط أو يقوموا بمهامهم، فصيفطهم يبيعو الببوش احسن ليهم، شفتي الأمور شحال ساهلة، علاش تتعقدوها، نتا والله العظيم لولا جلالة الملك الديمقراطي لغبرنا ليهم الشقف
الحكومة تشوف مصلحتها و الأستاذ يشوف مصلحة التلميذ العنصر المهم في المشكل ضاع لك الله ياوطن
يقولون ان الهدف من التعاقد هو تجويد التعليم !! كيف يمكن ذلك ونحن نعلم ان نفسية الاستاذ المتعاقد مهزوزة وفي حالة غير مستقرة ؟؟ .
المطلوب من المسؤولين عن هذا القطاع هو قول الصراحة مباشرة قول شئء منطقي يتقبله عقل الاساتذة قولو لهم ان البنك الدولي يفرض علينا ذلك مثلا … قولو اي شئء مقبول حتى تنطفى نار الاحتجاجات ولكي يعتبر هؤلاء الاساتذة مايقومون به جهادا في سبيل ابناء هذا الوطن فلا أحد يقبل بالتعاقد بعد معاناة بناء المستقبل …
يجب طرد هؤلاء الأساتذة الذين أخلوا بمضامين العقد و أنقاذ الموسم الدراسي بأساتذة أكفاء
الدولة نجحت نجاحا مبهرا في مخططها لافشال منظومة التعليم المغربية الفاشلة اساسا من تمانينات وبهاذ الخطوة فتحتو باب جهنم عليكم لانه اخطر جيل هو الجيل القادم حيت ماقاري ما واعي و ماعندوا مايخسر
أستغرب من تصرفات هؤلاء المتقاعسين الصبيانية رغم الحجرالصحي ومنع التظاهر فهناك مجموعة من المتقاعدين الكسالى الذين استانسوا بالشارع بين كر وفر ضاربين عرض الحائط كل الأعراف الكونية تاركين أبناءنا التلاميذ في الطرقات والشارع بدل المدرسة انه الجنون والهذيان ولا حول ولاقوة الابالله
أصلا انتهى الموسم الدراسي .. ولم تكن هناك دراسة ولا هم يحزنون منذ بداية كورونا .. بل مجرد ضحك على الذقون ..
قلوبنا مع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد .. مزيدا من النضال والصمود إلى أن يسقط مخطط التعاقد البئيس ..
ونرجو كافة أطياف الشعب المغربي إلى الالتحام معهم لتحقيق جميع المطالب المشروعة وإزالة الفساد والاستبداد ..
ما ضاع حق وراءه طالب، استمروا في المطالبة بحقكم المشروع ولا تفرقوا،فأنتم في مواجهة المجتمع الجاهل والاعلام الهدام والبلطجية… كان الله في عونكم،،،،وفقكم الله وحفظكم من الناقمين وما اكثرهم… يامن تدعون ضياع أبنائكم لماذا لا تحتجون على الحضوري(نصف حصة)؟ حگرتو غي على الاستاذ درتوا ليه الطوروري!
المتعاقدون لهم الحق في التظاهر…
الصحة التعليم…خطوط احمر للمواطنين والعاملون بها يجب صيانة حقوقهم…..
ادا كانت صناديق التقاعد افرغت والقروض التي اخدت من البنك الدولي صرفت على اليمين واليسار..ليس ابناء الشعب من سيدفعون الثمن….
تتحركون لانكم تجدون الان مانضة لا باس بها و عندما تنقطع شوفو شكون يعطيكم حتى ريال
قبلتم التعاقد انتهى الكلام فامثالكم هم من يشجعون المدارس الخصوصية
يجب ان لا نعمم فالاغلبية من المتعاقدين لا يضربون و يقومون بواجباتهم اما المدفوعين فالدولة لحد الان ما زالت تتساهل معهم فهل يظنون بانهم سيقهرون الدولة فمن كان يظن بان احياء الصفيح و خصوصا كاريان سونطرال سيتم ازالتهم و هم مثل دولة
وزير التعليم بيخير وعلى خير كيشد زبالة تالفلوس وحنا ولادنا ضايعين فقرايتهم
كاين الله أ السي أمزازي كاين الله
من يظن أن السادة الأساتذة على خطأ ، فليبحث قليلا عن الردة الإجتماعية التي مارستها الدولة و الوزارة في حقهم !! يا لا العيب منكي يا دولة !!
عوض التصدي لكل أشكال الإستعباد الذي يمارسه القطاع الخاص على موظفيه ، الدولة تريد استنساخه و ممارسته على القطاع العام ، و هي خطأ و تعلم أنها على خطأ و مع ذالك تستمر في تغليط الرأي العام ، كأن السادة الأساتذة سيصدقون تلك الأكاذيب !!
لن تستعبدوا الأستاذ مهما طال الزمن !
انهيار المدرسة العمومية ومنظومة التعليم بسبب انصياع الحكومة لصندوق النقد الدولي الذي فرض عليهم تقليص كتلة الاجور فعمدوا الى استخدام اساتذة بطريقة تعاقدية ظالمة وهاهي النتيجة يؤديها ولد الشعب اما ابناؤهم فيدرسون في مدارس البعثات الاجنبية وفي مؤسسات خاصة وخصوصية
حتى الرسول صلى الله عليه و سلم و هو الذي لا ينطق عن الهوى و مؤيد بالوحي أمره الله تعالى بالشورى “و شاورهم في الأمر “، الحكمة لا يمتلكها أحد و قد تجدها عند أضعف خلق الله. الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول و التوافق أما أن تقوم بفرض الأمر الواقع “التعاقد خيار استراتيجي” فتوقع من الطرف الآخر أن يقول أيضا “الإدماج هو الحل”.
الله يدير شي خير في هذه البلاد، و الله لم يعد هنالك ما يبشر بالخير.
المرجو من الوزارة الوصية تشديد و اكثار اجراءات الاقتطاعات من الاجرة في حقهم و عند نهاية الموسم الدراسي تطبيق و تفعيل مسطرة العزل و الطرد في حق كل من تورط بشكل فادح في هذه الاضرابات و التوقيفات المتتالية للمرسم الدراسي المتوقف اصلا بسبب ازمة كورونا التي فرضت على التلاميذ نظام التناوب و التعليم عن بعد دون احتساب العطل الرسمية العديدة…
سيلعنكم اللاعنون يا أشباه الأساتذة. سيحل عليكم سخط الله وغضبه.كيف لا وأنتم تأكلون السحت الحرام في بطونكم.لم يفرض التعاقد عليكم بل قبلتم به للوهلة الأولى .التعاقد لا رجعة فيه.غي كونوا هانيين.
المرجو حل مشكل الأساتذة لأن كرة الثلج تكبر يوما بعد يوم.
على الدولة وهي الطرف الأقوى أن تجلس للحوار وتحل المشاكل.
أليس من حقي؟ أن توفر لي دولتي تعليما راقيا؟ وتطبيبا يحفظ صحتي؟ وسكنا يصون كرامتي؟ ام ان الدولة تعتبرني مجرد صوت كل خمس سنوات عجاف!
المتعاقدون هم الجائحة التي ضربت التعليم كالسلاح الذري الذي إذا أصاب أرضا لن ينبت لها نبات إلا بعد سنين. فلا خوف لدينا من وجودهم و عدمه في الأقسام فالتعليم ولد معهم ميتا عندما صار قناة صرف للبطالة و دخله من هب و دب و أصبح مهنة من لا مهنة له.
اقترح على الإخوة الأساتذة في الإنزال الموالي أن يتوشحوا على طول مسيرتهم بالعلم الوطني أثناء زحفهم نحو البرلمان. فإن كل الكاميرات ستكون موجهة هناك ولن تستطيع القوات الأمنية تمزيق العلم او طرحه على الأرض او دوسه بالاقدام
الى السيد رئيس الحكومة / نحن اولياء وآباء التلاميذ نطالبكم بطرد هؤلاء المشاغبين الدين ضيعوا الزمن المدرسي لأبنائنا للسنة الثانية رغم انهم يتقاضون اجورهم من ضرائبنا ونحن مع السيد وزير التربية لا أحد اجبرهم على التقدم الى مبارة التوظيف في سلك التربية و رغم ان مستواهم ضعيف جدا لأن لم يتكونوا لا بداكوجيا و تربويا انما يرتجلون في مهنة التدريس والله في عون التلاميذ .
مفروض عليهم التعاقد من طرف الوزارة، و محقود عليهم من قبل أطراف فكرها محدووووود جدا لا يتجاوز طاولة الطعام . كيفاش شعبنا انساق وراء المغالطة ديال الاساتذة مخطئين والوزارة على صواب … مغنعطيش مبرر … حيت اللي غادي تحركو عاطفة الحقد مغيفهمش … و الناس المثقفة راها خلاص كتفكر وراء الخبر … تبارك الله عليها.
إلى الادماج في الوظيفة العمومية قريبا انشاء الله
سؤال لماذا قوات حفض النضام لا تستعمل خراطيم المياه
كيف للعمل بالعقدة و بأجر ضعيف أن يجود التعليم؟؟؟؟؟ سؤال يجب النظر فيه. السبيل الوحيد للتجويد هو الرفع من الأجور و بتوفير عقد عمل غير محدد المدة حتى تفتح الشهية للطلبة المتميزين و أعني المتميزين الحقيقيين للإلتحاق بالتعليم.
تلاميدنا ضاعوا بين جائحة كورونا و الأساتذة المتعاقدين التعليم العمومي في مهب الريح
هذا عين الحكمة…يجب ان يتسلحوا بالشجاعة ويفعلوها..هؤلاء التجار لن ينفعونا في شيء يجب ان يرحلوا..حان الوقت للشعب ان يقول كلمته ولا يترك شلة من …. ان يتحكموا فينا.
جل المتعاقدين غير موحدين بالرباط على الوزارة إصدار قرارات العزل في حق المتعاقدين الذين انتهوا القانون الصحي
أيها الاساتذة المحتجون انكم باحتجاكم الذي تعتبرونه نضالا بطوليا تحطمون التعليم العمومي وتعطون الفرصة للتعليم الخصوصي لاسترجاع ما ضاع منه بسبب الجائحة بشكل مضاعف بدون ان يصرفوا اي درهم للاشهار. والغريب هو انكم انتم الذين تؤذون فاتورة الاشهار بالاقتطاع الذي يطال اجوركم والتي قيمتها حسب تقديراتي لا تقل على 50 مليون درهم شهريا اي 5 ملايير سنتيم (50 الف مضرب × 1000درهم) والخلاصة فان الخاسر في هذه المعركة انتم وتلاميذ التعليم العمومي والرابح التعليم الخصوصي والحكومة . الفطنة ايها الاساتذة الواعون اصحاب الشواهد الجامعية
كيف لامرئ أن يتقبل فكرة ” فرض عليهم التعاقد ” كفى مغالطة، فالعقد شريعة المتعاقدين، ولا أحد ألزمكم على توقيع العقد. هذا الأسلوب مرفوض قطعا، فإما الوفاء للعقد وإما طلب فسخه والانصراف.
لست أدري أين هي الحكومة من هذا العبث؟؟؟؟ وهل تتعمد في لامبالاتها تضييع فلذات أكبادنا؟؟؟
حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الذين يضيعون الأمانة ولا يشعرون بالمسؤولية.
لقد وصل السيل الزبى. على الحكومة تطبيق القانون بفسخ عقد كل من يرفض الامتثال والوفاء بالتزاماته.
وعلى أولياء وآباء التلاميذ التدخل للضغط من أجل إنهاء هذه المهزلة وإنقاذ تعليم أبنائنا.
مطلب الأساتذة بسيط للغاية وهو الإدماج في الوظيفة العمومية… الأستاذة أبناء الشعب المغربي هم تلاميذ الأمس، يدافعون عن حق يكفله الدستور الذي صوتنا عليه جميعا… إذا كنا نريد تطبيق مفهوم جديد في التوظيف يجب أن نتوافق على دستور جديد… لهذا فالتعاقد في التعليم والصحة يتنافى مع الدستور المغربي
ومن جهة ثانية فإن الإكاديميات لا تمتلك الحق في التوظيف وتتحايل على القانون وتلحق الأساتذة بالمعدات
وهذا تشييء لكرامة الأستاذ الإنسان
جارتنا الجزائر كانت قد ارتكبت نفس الخطأ لكنها تراجعت عنه وأدمجت المعدات في الوظيفة العمومية
اللهم انصر المستضعفين في كل مكان.
الموت ولا المذلة
الشعب يريد طرد هؤلاء المراهقين الفشلة الذين لا علاقة لهم بمهنة شريفة كالتعليم اشخاص بمستوى صفري و سلوك متدني
إذا كان ولابد من ترسيم الاساتذة اطر الاكاديميات، فعلى المسؤولين الرجوع إلى ما كان عليه رجل التعليم سابقا، اي الانطلاق من السلم :7أو8،ثم التدرج في باقي السلاليم بالامتحان المهني او الاقدمية…
وأرى أيضا أن يعاد تعيينهم في مناطق أخرى، حتى يعرفوا كيف واين كان يعمل رجال التعليم الذين استطاعوا تخريج رجالات في مناصب متنوعة.
أعتقد أنه يجب الرد بقوة على الأساتذة المتعاقدين الذين يحتشدون في مظاهرات بالرباط . ذلك أنهم بذلك؛
1/ يقومون بخرق التدابير الصحية التي قننتها الحكومة للحد من جارحة كورونا بمنع التجمعات ، إذ لا يعقل أن هناك اناس ممنوعون من مزاولة اعمالهم بذريعة منع التجمعات كالفنانين وأصحاب الحفلات والنوادي الرياضية بينما الاساتذة يحتشدون في جموع بشرية في تحدي ظاهر للدولة .
2/ يعرقولون الحركة والجولان بشوارع العاصمة وفي ذلك ضياع لأرزاق الناس ومصالحهم .
3/ يضيعون الزمن المدرسي ومستقبل ملايين التلاميذ من أبناء الشعب .
4/ غالبيتهم ترفض إجراء امتحان الكفاءة المهنية لتحسين وضعيتهم 5/ انقلابهم على شروط العقد بعدما التزموا مسبقا بها وفي ذلك نقض العهود ومكر خداع ودليل على دوسهم على القيم والأخلاقيات وعلى القانون ومصداقية القوانين المعمول بها بحيث يعتبر العقد شريعة المتعاقدين كما أن مقتضيات العقد لا تخرج عن مدونة الشغل وتضمن لهم حياة عملية متفتحة وعائلية مستقرة لا تخرج عن تلك التي يوصي بها المكتب العالمي للشغل.
الناس في القطاع الخاص تطالب فقط بعقدة شغل فلا تجدها ،،،،
أنه التهور والمس بمصداقية الدولة ،
التعاقد تم الغاؤه منذ مارس 2019 …والادماج في اسلاك الوظيفة العمومية لن يكون ،لقد التزم المتعاقدون سابقا اطر الاكادميات حاليا على عدم المطالبة بالادماج…فلا داعي لمضيعة الوقت ..فالادماج لن يكون ولو كان عدد اطر الاكاديميات 400000 …ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت..
التعاقد انتهى منذ مارس 2019 والادماج في اسلاك الوظيفة العمومية لن يكون …
ما وجد القانون الا ليطبق.
الاساتذة مهنتهم التدريس و مكانهم المدرسة كل في مدرسته و ليس التمرد بالعاصمة الادارية للملكة.
التطاول على الامن و محاولة تعنيف افراده أمر مرفوض و نطالب باستعادة هيبة الدولة اللتي يحاول المتعاقدون كسرها عبثا.
الوضيفة ليست لعبة للابتزاز و انما هي تكليف و واجب وطني و على القضاء ان يقول كلمته في حق هؤلاء.
لقد ضاق اولياء التلاميذ درعا بمثل هكدا تصرفات.
يجب تفعيل مسطرة الطرد و محاسبة التنسيقيات حسابا عسيرا يرد الاعتبار للدولة والامن و التلميذ.
المطلوب من الحكومة تحمل مسؤوليتها والتخلي بروح المسؤولية والجراحة اللازمة للتصدي الأساتذة المخلصين بواجبهم
هل يخططون ضد التلاميد اغلبيتهم في البوادي و من ابناء المحتاجين طبعا لان اغلبية الاساتدة يدرسون ابناءهم في الخواص
بعيدا عن المطالب فاين الضمير المهني فاطباء بلا حدود يتطوعون لعلاج مرضى الدول الفقيرة و حتى جرحى الحروب
لا تنس أنك تتعامل مع أساتذة في مقتبل العمر(في العشرينيات أو بداية الثلاثينيات من العمر على الأكثر) و معظمهم لا يحمل هم أسرة و أولاد و غيرها لذلك تجد لديهم طول الصبر و حتى الإقتطاعات لن تجدي نفعا و كذا الضرب و العنف.
الحل الأمثل هو الحوار: نعم قامت الوزارة باصلاحات لكنها غير كافية و ليس التقاعد و الحركة ما ينقص أطر الأكاديميات.
الحوار هو السبيل الوحيد لمعرفة أسباب الإحتقان. أضف إلى ذلك الحكمة في التعامل معهم (أذكر مجددا أن معظمهم شباب لذا لا سبيل لاتخاذ طريقة التخويف و التجويع لأنها لن تجدي نفعا).
أعانكم الله وحفظكم استمروا يا أبطال قلوبنا معكم نحن آباء وأمهات التلاميذ، فأنتم تواجهون وزير فاشل ومجتمع نصفه أمي، لا يملكون وجهة نظر أو فكرة عن التعاقد، كما تواجهون حساد ومسمومون اجتازوا الامتحان للالتحاق بسلك التعليم لكن لم يوفقوا نظرا لمستواهم الدنيئ، فلم يجدوا سوى شاشات الهواتف الرخيصة ليبثوا حقدهم الدفين، إلى الأمام الموت ولا المذلة