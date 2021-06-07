"مجلس الحسابات" يفتحصُ مالية جمعيات الأعمال الاجتماعية

يواصل المجلس الأعلى للحسابات افتحاص جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة لعدد من الوزارات والمؤسسات العمومية؛ وذلك في إطار برنامج عمل 2021، والذي يشمل كذلك افتحاص الإعانات الممنوحة للجمعيات.
وأفاد مصدر مطلع بأن المجلس الأعلى للحسابات برئاسة زينب العدوي وسع من قائمة جمعيات الأعمال الاجتماعية التي تخضع للافتحاص المالي لتشمل كبريات جمعيات الأعمال الاجتماعية، خصوصا تلك التي تشرف على تدبير ميزانيات وصفقات كبيرة من المال العام.
وأضافت المصادر ذاتها أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يعكفون، منذ أشهر، على تدقيق ومراقبة صرف المال العام في عدد من جمعيات الأعمال الاجتماعية. ويرتقب أن يصدر المجلس المذكور تقارير في الموضوع، في غضون أشهر.
وتقدم جمعيات الأعمال الاجتماعية عددا من الخدمات لفائدة منخرطيها؛ من قبيل الحصول على قروض السكن، وإنجاز مشاريع سكنية، والتخييم، وأندية للموظفين، ومنح الحج، ولديها اتفاقيات لتوفير عروض تفضيلية للموظفين التابعين لها بالوزارات والمؤسسات والمقاولات العمومية.
ومنذ أيام، وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا إلى أعضاء حكومته يدعوهم إلى تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات ليقوم بدوره في ما يخص التدقيق ومراقبة التسيير واستعمال المال العام.
وذكر رئيس الحكومة، في المنشور رقم 11/2021، أن المجلس سالف الذكر، الذي تولت رئاسته منذ أشهر قليلة زينب العدوي، يمارس عددا من الاختصاصات؛ من بينها التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي يقدمها المحاسبون العموميون، ومراقبة تسيير الأجهزة العمومية، وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة استعمال الأموال العمومية، وتتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية.
ودعا العثماني إلى تعيين مخاطب رسمي مختص من بين المسؤولين التابعين للقطاعات الوزارية برتبة مدير مركزي على الأقل، يكون صلة وصل بين المجلس الأعلى للحسابات من جهة وبين القطاع الوزاري ومختلف الأجهزة الخاضعة لوصايته، مع إفادة إدارة المجلس سالف الذكر باسمه وصفته.
الفساد وصل الى مستويات خطيرة تهدد سلامة وامن البلد وذلك بسبب ظروف اللاعقاب واللامساءلة مهما كان من تحقيق او بحث لان من يسيرون هذه الادارات هم مقربون من رموز الفساد السياسي والسلطوي ولا يمكن المس بهم فهذه الجمعيات اصبحت بؤر الريع والفساد تمنح المحظوظين يعيثون فيها فسادا امام انظار الجميع وظهرت عليهم اثار الغنى الفاحش في الداخل والخارج لكن مع الاسف لم يعاقب اي احد فهناك من نهب 117 مليار سنتيم من التعاضدية ولم يدخل السجن رغم ادانته وقولوا باز وهاهو يتقدم للانتخابات البرلمانية كان شيءا لم يكن !!
البلد لم تعد به دولة تلعب دورها في فرض الضبط والانضباط ويظهر انه هناك اصلا دولةً حسب معايير النظام الدولي !!
مع الاسف لا امل ان تسفر العملية على شيء وصار الاعلان عن التحقيقات مجرد عمل اداري روتيني لا يثير اي اهتمام لدى المواطن وهو يعرف مسبقا المسار !!
إطلالة ميمونة ومشرفة لهذه السيدة التي أكن لها احتراما عفويا وصادقا وبدون مجاملة ولا نفاق ،اقولها والله يشهد علي لاني اشم منها ولو عن بعد النزاهة والصدق وحب العمل ،بالتوفيق أن شاء الله في مسارك المهني برضات آلله وبالوالدين *وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة* قرآن كريم
لماذا لا يفتحص هذا الجهاز الوزراء ،الولاة،المستشارين المقربين،اللصوص الكبار،ام ان الجمعيات ،رؤساء الجماعات،المنتخبون ،المقدمون،هم الحائط القصير الذي يقفز فوقه ااجميع،ام ان هذه السيدة ليست لها الجرأة الكافية لفتح ملفات ضخمة من الفساد أضرت بالمغرب،هناك أشياء اخطر عليك ان تتجرأي لفتحها،ام انت مسيرة ولست مخيرة،التغيير يبدإ من فوق ويجب ان يستهدف كبار اللصوص وليس المقدمين ورؤساء الجماعات القروية واابسطاء وان صح القول صغار اللصوص،لا تكوني لعبة في ايادي الضباع