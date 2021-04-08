المجلس الأعلى يتدارس الوضعية المهنية للقضاة‎

أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأنه عقد، بعد زوال الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي الذي خصص لمناقشة النقاط المدرجة بجدول أعماله المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة، كما واصل دراسة الأسس الإستراتيجية الجديدة لعمله، التي تستهدف تقوية الثقة في القضاء عبر عدة محاور أساسية، كالتواصل والتخليق والشفافية والتحديث.

ووفق بلاغ للمجلس فقد أعاد تشكيل لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة المنصوص عليها في المادة 106 من قانونه التنظيمي، “التي ستسهر طبقا للمادة 21 من نظامه الداخلي على تتبع ومراقبة التزام القضاة باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدونة الأخلاقيات، وتدارس الإحالات المقدمة إلى المجلس من لدن القضاة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير غير المشروع على أي منهم”.

وفي إطار إعطاء دينامية جديدة لمهامه، “ناقش المجلس أيضا موضوع إحداث لجان موضوعاتية تهتم ببعض قضايا العدالة الراهنة، وذلك من أجل التفعيل الأمثل للدور المنوط به في وضع تقارير حول منظومة العدالة” وفق المصدر ذاته.

كما شدد البلاغ على أن المجلس سيواصل النظر في أسس ومحاور إستراتيجيته في اجتماعاته المقبلة.