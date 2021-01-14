"المجلس الثقافي البريطاني" يطلق برنامج "تقدم"

أعلن المجلس الثقافي البريطاني في المغرب أنه أطلق، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، النسخة الثالثة من برنامج المهارات الحياتية “تقدم” في جامعات ومؤسسات عديدة للتكوين المهني في المغرب.

ووفق بلاغ صحافي للمجلس، فإن البرنامج “يهدف إلى مساعدة الشباب على تطوير المهارات الأساسية أو ما أصبح يُعرف باسم “المهارات الشخصية” للحياة والعمل والمجتمع، حيث يشارك 60 مدرسا وألف طالب ينتمون إلى معاهد وجامعات من مختلف مدن المغرب، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في ورشات عمل وأنشطة عبر الأنترنيت”.

وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج سيستخدم، عبر الأنترنيت، “حلولًا رقمية مبتكرة لمساعدة المدرسين على تلقين المهارات الشخصية”. كما يهدف البرنامج إلى مساعدة الشباب على اكتساب قدر أكبر من الوعي الذاتي، “والشعور بالارتباط مع بعضهم البعض، وتطوير المهارات الحياتية الحاسمة التي تساعدهم على الإبحار في المستقبل والمسك بزمام تعلمهم الشخصي وتطورهم”.

“تتمثل رؤيتنا في عالم يعيش فيه جميع الشباب حياة سعيدة ومرضية، ويكونون مستعدين تمامًا لعالم العمل ويتم إلهامهم للقيام بدور نشط في المجتمع. مهمتنا هي تقديم تعليم عالي الجودة للمهارات الحياتية يدعم الشباب للمضي قدمًا بثقة إلى المستقبل، بالمهارات التي يحتاجونها للازدهار والرقي في الحياة والعمل والمجتمع “، يقول توني رايلي، مدير المجلس الثقافي البريطاني بالمغرب.

وعلى مدار العامين الماضيين، تم تنزيل البرنامج بموازاة مع المناهج الدراسية المعتمدة في معهد التكوين في مهن صناعة السيارات (IFMIA)، حيث تم العمل مع 700 طالب وأكثر من 50 مدرسا.

يذكر أن “تقدم” هو برنامج إقليمي عمل مع أكثر من 500 مدرسة وكلية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يوفر فصولا دراسية وورشات العمل ومشاريع العمل الاجتماعي لتطوير المهارات الشخصية. كما يتم العمل به حاليًا وميدانيا في ثماني دول، بما في ذلك البحرين ومصر والكويت والمغرب وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

وفي مارس 2020، واستجابة للظروف الني فرضتها جائحة “كورونا” المستجد من إغلاق المدارس والكليات والجامعات في جميع أنحاء العالم، “أجل المجلس الثقافي البريطاني جميع ورشات عمل “تقدم” حتى إشعار آخر. نظرًا لاستمرار حالة عدم اليقين والمخاطر التي ينطوي عليها تقديم ورش العمل حضوريا أي وجهًا لوجه، وتم الآن تطوير “تقدم عبر الأنترنيت” كعرض رقمي مصمم لتقديم تعليم عالي الجودة لمهارات الحياة عبر مجال الأنترنيت. وتم عمليا تقديم ورشات عمل “تقدم” عبر الأنترنيت في الإمارات العربية المتحدة ومصر والكويت، والتي تكللت بنجاح كبير”.

وأضاف البلاغ في الأخير: “في المغرب، نقترح تقديم برنامج “تقدم” بشكل كامل مدته 3 أشهر عبر الأنترنيت؛ من خلال تقديم تكوين للمدرسين، وتوفير موارد لهم، واستخدام تطبيق “تقدم للمهارات الحياتية” وتقديم سلسلة من الندوات وورشات العمل عبر الأنترنيت باستخدام Microsoft Teams وZoom”.