المجلس العلمي يحدد قيمة الزكاة في 15 درهما

قال المجلس العلمي الأعلى إن “الأصل في زكان الفطر أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربعة أمداد، بمد النبي صلى الله وعليه سلم، ويعادلها اليوم كيلوغرامان ونصف الكيلو غرام من الحبوب أو الدقيق”.
وجاء في رأي المجلس العلمي الأعلى حول زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا لعام 1442 هـ /2021م أنه “يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بثلاثة أيام، وقد تم تحديد القيمة نقدا هذه السنة في مبلغ خمسة عشر درهما، ومن تطوع خيرا فهو خير له”.
يشار إلى أن المجلس العلمي الأعلى افتتح رأيه في الموضوع بالتذكير بأنه “من المعلوم أن زكاة الفطر فريضة شرعية يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، نهاية شهر رمضان من كل عام”.
قيمة الزكاة يعرفها الكبير والصغير.. كان يجب على هذا المجلس ان يعطينا الاسباب الحقيقية بالدليل والحجة القاطعة لمنع المغاربة من تأدية صلاة التراويح بالمساجد..
تقبل الله من الجميع الصيام والقيام بمزيد من الأجر والثواب
zakate de l 3aide est de 15 dh et plus alors que le smig horaire ne depasse pas les 14 dh . ???????
الزكاة خير كتير اللهم تقبل منا جميعا
” و يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ” الله تعالى فتح الزكاة و الاحسان للتنافس و لم يحدد لهما قيمة من استطاع دفع مليون درهم فليدفع و انتم خالفتم كلام الله و حددتم الزكاة حتى لا تضروا بمصالح الحاكمين و الاعيان.
الزكاة الحقيقية هي التي يومن بها الكافرون في الغرب … يتنافسون فيها ..فهذا بيل كيتس يدفع مائة مليون دولار للاعمال الخيرية ثم نسمع ان ستيف دجوبس ( رحمه الله ) يدفع مائة و خمسين مليون دولار … و قال تعالى في اعمال الخير ” و في ذلك فليتنافس المتنافسون ”
ايها الناس ادفعو العفو زكاة اي مازاد عن حاجتكم، ادفعوا مائة درهم و الف درهم و اكثر فالله عليكم شهيد.
الهدف من زكاة الفطر هو التيسير على المعسرين يوم العيد وإدخال على السرور عليهم ويرون أن إخراجها شعيرا او زبببا لا يفيءبالغرض المطلوب في هذا الزمان . وعلى هذا
فابو حنيفة وغيرهم يرون إخراج زكاة الفطر نقدا.
والله اعلم
أوليس لهذا المجلس العلمي الاعلى رأي في ثروات البلد التي توزع على فئات دون أخرى ؟ رأيه يظهر فقط في 15 درهما أما الملاييييييير فلا رأي له
كتبانو مرا في العام حيت فيها لفلوس احنا عارفين عطونا سبب علاش مصليناش الفجر والعشاء وتراويح في رمضان كريم لو في مساجد الله غدي اسألكم اشغدي تقول ليه الله غدي احاسبكم عن الشادة والفادة علي الدين الله يهديكم علي نفسكم
حسب علمي ولما استمعت اليه من فتاوى عديدة من كبار علماء وشيوخ ومفتي ديننا الاسلامي فقد توصلت الى ان اخراج الزكاة يجب ان يكون قيمة يعني حبوبا او شعيرا او ما اعتاد عليه الاهل من قوت البلد ولا تحدد في قيمة نقدية لا يجب اداؤها نقدا لكونها فرض عين فلو كان جائزا اداؤها نقدا لأداها الرسول عليه الصلاة والسلام نقدا ولو مرة في حياته ولكان الصحابة اأدوها نقدا ايضا ولو مرة ، لكن بما انه لم يصدر عنهم ذلك فهذا يوصل الى نتيجة واحدة منطقية وهي ان الزكاة لا تؤدى نقدا فلو كانت كذلك لفعل الصحابة ذلك قبلنا ،
كل عام في نفس التوقيت تهدر أوقاتنا وتستجلب عداواتنا بدلا من صرف جهودنا الفكرية وطاقاتنا المادية تجاه مشكلاتنا التي أقعدتنا عن الأمم فقرا وجهلا ومرضا
فتنصب التهم وتكال المعايب على من يجيز إخراج القيمة
وهل من قال بجواز المال انطلق في رأيه
إن عملية استنباط الحكم من النص يعرفها أهلها
ولابد لها من استيفاء شروط وانتفاء موانع، وهم أهلها وواضعوها
، وهذا علم سبروا غوره وأدركوا قعره وجهلناه نحن
حكم به معاذ بن جبل ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه
قال به الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف وزفر وأصحابهم جميعا
وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز، وقال به البخاري، أما شيخ الاسلام فقد رجح إخراج القيمة عند الحاجة ونسبه للإمام أحمد. وغيرهم كثيييييير
فهل كل هؤلاء المجتهدين قد ضربوا بالنص عرض الحائط وفضلوا رأيهم؟! أم أنهم جهلوا مراد الشارع وأدركناه؟!
يا أخوة المسألة راجح ومرجوح
ولا ننكر على الطرفين فكلاهما اجتهد مع النص سواء اخرجها قوتا اوقيمة
فأربعوا على أنفسكم في أمر زكاة الفطر!
مع الاحترام التام للشرع و الدين..اريد ان اتساءل على هذه المفارقة العجيبة.
في السنوات الماضية كانت قيمة الزكاة هي 10 دراهم…و هذه السنة المثقلة بتظاعيات الوباء على الاسر تم رفعها الى 15 درهما…
الماااذا..؟؟
قيل لي يوما ان قيمة زكاة الفطر تقاس بثمن مايقابلها من المحصول…
هذه السنة سيكون المحصول جيدا جدا و سيكون ثمنه رخيصا..فانا فلاح و اعرف ما اقول.
لماذا الرفع من قيمة الزكاة ايها العلماء الاجلاء و نحن في سنة جائحة و اغلب الناس موظفون قهرتهم المصاريف و العديد منهم توقفوا عن العمل….
الناس ما لقات ما تصرف الله يحسن العوان….
الله اودي للي عندو 5 دالولاد و هو و المرة ما خدام ما ردام…شحال خاصو يزكي…
واش هاذ القيمة سارية على الوزير و الفقير…او انه يتوجب على الوزير التزكية باكثر و على الفقير بقليل….
يتوجب على العلماء ان يأخذوا بعين الاعتبار الحالة المادية للشعب و ليس الحالة المادية للوزراء…
ختاما اتم الله عليكم و علينا رمضان و رزقنا و اياكم من ما نزكي به و نتصدق…
اتمنى ان يخصص مبلغ كبير من هذه الزكاة للسيدة التي انجبت تسعة رضع بالمغرب وهي من دولة مالي . الرجاء مساعدتها كثيرا لتحمل هذا العبئ الثقيل عليها وعلى عائلتها لانها تم ارسالها من طرف دولة مالي لكي يتم القيام بعملية قيصرية لها بالمغرب . اتمنى ان يتفق معي الاخوة وان يقوموا ينشر هاشتاغ لمساعدة هذه المراة والسلام
الى التعليث 1 مواطن من المغرب:
بالنسبة للتراويح سيجدون من الاسباب الكثير
ولكن بالنسبة للصلاتي الصبح والعشاء وتفريقهم عن باقي الصلوات فلن يجدوا ولو سبب واحد
وسيتحملون أوزار الصائمين لمنعهم من تادية فرائض الله في بيوت الله في بلد مسلم
إلى نور الدين : اقرأ الموضوع جيدا قبل أن تعلق ! فالزكاة أنواع ، و الأمر يتعلق هنا بزكاة الفطر و رسولنا محمد صلى ألله عليه وسلم هو من حدد مقدارها . إذن لا مناقشة و لا عصيان . . .
يذكر أن الشابة البالغة من العمر 26 سنة قد حلت بالمغرب قبل أزيد من شهر لضمان متابعة أفضل لحملها الاستثنائي، والعناية بصحتها وبحياة الأجنة، بتمويل من الحكومة المالية وبمتابعة من الرئيس الانتقالي باه نداو.
المجلس العلمي كاع متكلم على فتح المساجد بانتلو غ الزكاة ب 15 درهم