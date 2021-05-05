المجلس العلمي يحدد قيمة الزكاة في 15 درهما

قال المجلس العلمي الأعلى إن “الأصل في زكان الفطر أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربعة أمداد، بمد النبي صلى الله وعليه سلم، ويعادلها اليوم كيلوغرامان ونصف الكيلو غرام من الحبوب أو الدقيق”.

وجاء في رأي المجلس العلمي الأعلى حول زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا لعام 1442 هـ /2021م أنه “يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بثلاثة أيام، وقد تم تحديد القيمة نقدا هذه السنة في مبلغ خمسة عشر درهما، ومن تطوع خيرا فهو خير له”.

يشار إلى أن المجلس العلمي الأعلى افتتح رأيه في الموضوع بالتذكير بأنه “من المعلوم أن زكاة الفطر فريضة شرعية يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، نهاية شهر رمضان من كل عام”.